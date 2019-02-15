НЛМК приглашает липчан на День открытых дверей 21 февраля

За полтора часа экскурсанты смогут посетить доменное и прокатное производства, а также декоративный экологический уголок «Лебединое озеро». Экскурсионные автобусы будут отъезжать от центрального офиса НЛМК (пл. Металлургов,2).

Желающие могут выбрать для посещения комбината удобное время: в 10-00 или в 14-00. На экскурсию допускаются дети не моложе 12 лет в сопровождении родителей.

Чтобы записаться на конкретный заезд, необходимо связаться по телефонам (4742) 440-484 (Шепелев Алексей) и (4742) 444-902 (Талалуева Анастасия) или отправить сообщения на адреса электронной почты shepelev_aa@nlmk.com или talalueva_av@nlmk.com. В электронном письме необходимо указать фамилию, имя, отчество, возраст и контактный телефон.

Всем записавшимся необходимо подойти за полчаса до начала экскурсии. Гостям выдадут спецодежду и средства индивидуальной защиты, проведут инструктаж по соблюдению правил безопасности на производстве. При посещении предприятия крайне необходимо иметь закрытую обувь без каблуков.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.