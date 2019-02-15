Руководитель Липецкой области и генеральный директор МРСК Центра подписали соглашение о развитии электросетевого комплекса региона

Регуляторное соглашение подписал врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ПАО "МРСК Центра". Оно рассчитано на десять лет и предусматривает модернизацию электросетевого комплекса с применением технологий «цифровизации» в рамках реализации инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго». В частности, энергетики обязуются реализовать программу мероприятий с применением технологий «цифровизации», направленную на повышение надёжности и управляемости питающих центров 35-110 кВ, электрической сети 0,4 - 10(6) кВ, модернизацию и расширение системы интеллектуального учёта, а также повышение качества обслуживания потребителей Контакт-центром и создание современных мобильных сервисов для потребителей Липецкой области.

Со своей стороны, администрация Липецкой области берется сформировать достаточный уровень источников реализации производственных программ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго». Кроме того, власти региона в соответствии с законодательством Российской Федерации и в рамках представленных полномочий намерены обеспечивать принятие решений, необходимых для реализации цифровой трансформации электросетевого комплекса.

Подписанное регуляторное соглашение позволит энергетикам более эффективно распределять своим финансовые ресурсы, повысит прозрачность и эффективность тарифного регулирования. Кроме того, документ обеспечит предсказуемость уровня тарифов на услуги по передаче электрической энергии в долгосрочной перспективе.

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