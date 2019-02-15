Двое липчан за три дня разворовали 4 машины в одном районе

В Липецке поймали серийных автоворов, которые за три дня обокрали 4 автомобиля. Первое заявление поступило в полицию 6 февраля, 32-летний мужчина рассказал, что припарковал машину у дома на площади Металлургов, а когда вернулся, из машины пропали вещи на 3 000 рублей.

12 февраля с тем же заявлением пришел 28-летний липчанин, который также оставил машину на площади Металлургов, у него украли имущество на 2 700 рублей. На следующий день, 13 февраля, на той же площади обчистили еще одну машину, 31-етний владелец заявил о пропаже имущества на 19 500 рублей. Чуть позже в тот же день в дежурную часть поступило сообщение от 25-летнего автовладельца, машину которого обокрали на 8 200 рублей и тоже на площади Металлургов.

Общая сумма наворованного составила 33 400 рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемых задержали оперуполномоченные уголовного розыска. Умелыми ворами оказались двое мужчин 24 и 30 лет. В машине, на которой они ездили, нашли часть украденного. Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим аналогичным кражам.