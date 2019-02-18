На НЛМК соревновались в пулевой стрельбе

На НЛМК прошел очередной этап Спартакиады-2019 – Кубок по пулевой стрельбе с участием 39 команд, которые представляли подразделения предприятия и липецкие компании Группы НЛМК.

Программа соревнований включала стрельбу из малокалиберной винтовки с 25 метров из положения лежа. Всего за спортивный трофей боролись около 200 стрелков. Восемь цехов выставили по две команды, в шести командах наравне с мужчинами участвовали женщины.

По итогам состязаний победителем стала команда автотранспортного управления, второе место - у железнодорожников, третье - у команды компании Стагдок. В личном зачете самыми меткими были представители ремонтного управления и управления железнодорожного транспорта.

После двух этапов Спартакиады-2019 лидируют железнодорожники, на втором месте – спортсмены Стагдока, на третьем - команда цеха холодного проката и покрытий.

16 марта в плавательном бассейне «Нептун» пойдет эстафетное плавание 4 х50 м вольным стилем. Все желающие смогут поддержать любимые команды с 12-00. Вход свободный.

Всего в течение 2019 года пройдут соревнования по 20-ти видам спорта. Все работники НЛМК смогут сдать нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.