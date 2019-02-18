Умерла директор "Лесостепной опытно-селекционной станции" Антонина Минаева

Антонина Ивановна родилась 13 июня 1951 года в деревне Петровское Тербунского района Липецкой области. Вся трудовая биография Антонины Минаевой связана с дендрологическим парком «Лесостепная опытно-селекционная станция». Она пришла сюда 48 лет назад студенткой на практику, потом стала старшим агрономом, а затем руководила предприятием более 30 лет.

Сегодня станция – одно из передовых хозяйств в регионе. Здесь выращивают более 2 тысяч видов растений. В сложных климатических условиях Антонина Минаева смогла создать целый дендропарк, по масштабам и красоте не уступающий Сочинскому.

Работу в дендропарке Антонина Минаева совмещала с депутатской деятельностью. С 2004 года по настоящее время являлась депутатом Липецкого областного Совета.

Антонина Ивановна была надежным другом, талантливым и ответственным руководителем. Она искренне переживала за родную землю и ее жителей. Пропускала через себя каждую проблему, с которой к ней приходили люди, всегда была готова помочь. Антонина Ивановна пользовалась заслуженным авторитетом и уважением среди жителей Липецкой области, коллег по работе и депутатскому корпусу.

Антонина Минаева награждена орденом Почета, Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Почетной грамотой Липецкого областного Совета депутатов и администрации области, почетный работник жилищно-коммунального хозяйства, а также почетный работник народного образования Российской Федерации.

Приносим глубокое соболезнование родным и близким покойной.

Фото: Владимир КУЛИК.