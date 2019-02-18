2019-02-18T13:10:11+03:00
Экономика

За 2018 год в филиал Липецкэнерго поступило более 62тысяч обращений потребителей

Больше всего заявлений принято о предоставлении услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям
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За прошлый год в Липецкэнерго поступило 10 082обращений, связанных подключением к сетям МРСК Центра.Среди присоединенных в этом году к электросетям филиала значатся не только жилые дома, но и предприятия, организации, объекты социальной инфраструктуры. Наиболее значимыми объектами ТП стали тепличный агрокомплекс «Агро Альянс Липецк»,овощехранилище «Москва-на-Дону»в Хлевенском районе, а также несколько многоэтажных жилых домов в городе Липецке.

Кроме того, за 2018 год Липецкэнерго предоставило широкий спектр дополнительных услуг – 7810 обращений. Среди них наибольшей популярностью пользовалась услуга по установке и замене приборов учета -3683 обращений.

Второй по популярности - 2326 обращений, оказалась услуга по выполнению работ, относящихся к компетенции клиентов по техническим условиям, при осуществлении процедуры технологического присоединения. Потребители обращались такжеза услугами по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, снятию ограничений по использованию земельных участков, организации систем наружного освещения.

Всего же за год специалисты Липецкэнерго обработали62152 обращений. Среди клиентов как физические лица- 79 %, так и юридические - 21%. Офисы обслуживания потребителейдействуют в каждом районном центре области и один объединенный Центр в Липецке.

Большинство обращений было подано гражданами лично, при посещении Центра обслуживания потребителей. Помимо личных визитов, жители все активнее используют заочные каналы коммуникации – личный кабинет клиента на сайте МРСК Центра https://lkk.mrsk-1.ru/ и портал электросетевых услуг https://портал-тп.рф/ . С их помощью можно получить в том числе и услуги по технологическому присоединению в электронном виде. Всего через интернет-каналы было подано1171обращений.

Жители Липецкой области начали также пользоваться недавно запущенным порталом «Светлая страна» https://светлаястрана.рф/. Сюда уже поступило18 обращений. Портал «Светлая страна» - проект компании «Россети» для обратной связи с потребителями электрической энергии. Через него жители могут передать сообщения об отключениях электроэнергии, ее качестве, а также о дефектах электросетевого оборудования.

Реклама Фото предоставлено Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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