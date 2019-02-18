Трех судей из Липецка и области привлекли к дисциплинарной ответственности

В этот понедельник, 18 февраля, в Липецком областном суде прошла пресс-конференция, на которой обсудили итоги работы судов региона в 2018 году. Так, в прошлом году судьи Липецкой области рассмотрели свыше 312 тысяч дел и материалов. Это на 8 тысяч больше, чем в 2017 году.

В прошлом году снизилось число осужденных. Об этом рассказал председатель Липецкого областного суда Иван Марков. Количество осужденных в 2017 – 4 659, а в 2018 – 4 271 человек. 998 липчанам назначили наказание в виде лишения свободы. 950 человек – условное осуждение. 166 – ограничение свободы и т.д. Всего судами рассмотрено 2 828 уголовных дел.

В Липецком областном суде подвели итоги работы за 2018 годФото: Юлия КЛЮЕВА

В 2018 году вступили в силу изменения относительно судов присяжных. Теперь коллегия в областном суде формируется не из 12, а из 8 человек. Районные суды могут рассматривать уголовные дела с судом присяжных. Пока эта форма судопроизводства широкого распространения не получила. В прошлом году только Задонский районный суд начал рассматривать уголовное дело об умышленном убийстве в составе суда присяжных. Приговор еще не вынесен.

Более 170 тыс. гражданских дел рассмотрели судьи. Их количество впервые за несколько лет незначительно уменьшилось. Удовлетворяемость гражданских исков – более 80%. Кстати, чаще стали обращаться в суды по спорам, связанным, в том числе, с долевым строительством. Такие иски удовлетворялись в 98,5% случаев. Присуждено к взысканию 30 млн. 707 тыс. рублей.

В Липецком областном суде подвели итоги работы за 2018 год.

В 2018 году в судах области рассмотрели 36 004 административных дел. 86,5% обращений удовлетворено. Как отметили во время конференции, липчане стали реже садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Трех судей привлекли к дисциплинарной ответственности. Им объявили предупреждения. Судьи нарушили нормы процессуального законодательства при рассмотрении дел, ущемляющие права и законные интересы граждан, судейскую этику, а также правила декларирования доходов.

В Липецком областном суде подвели итоги работы за 2018 годФото: Юлия КЛЮЕВА

Все больше липчан, разрешая споры, пользуются услугами медиаторов. Напомним, медиация – досудебный процесс урегулирования споров. Причем, к помощи медиатора прибегают не только в гражданских делах, но и в уголовных.

- Медиация применяется по уголовным делам небольшой тяжести, - отметил Иван Марков. – Это преступления, по которым назначается наказание до 3 лет лишения свободы. В основном, дела против собственности и с причинением боли, с небольшим размером причиненного ущерба. В данном случае, для потерпевшего есть прямая выгода от контакта с обвиняемым, ведь он может получить возмещение вреда. Если, к примеру, подрались соседи, людям нужно разрешить свой конфликт. Поэтому у граждан есть желание встретиться, обсудить проблемы с помощью нейтрального лица – медиатора. Если это действительно приводит к разрешению конфликта, то это лучший мир, чем принуждение от имени РФ.

Как отметил заместитель председателя облсуда Геннадий Бурков, в прошлом году процедура медиации применялась почти в 300 уголовных делах. И только в 8 случаях стороны не нашли общего языка.