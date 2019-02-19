2019-02-19T10:09:18+03:00
Общество

Нацпроект «Жилье и городская среда» стартовал в Липецкой области

4 млрд. рублей будет направлено на улучшение жилищных условий липчан
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В регионе стартовал нацпроект «Жилье и городская среда». По словам врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, из аварийных домов в новые квартиры в 2019-2024 г. смогут переехать 5610 липчан.

Всего в рамках выполнения программы будет расселено 247 многоквартирных дома, или около 100 тыс. квадратных метров аварийного жилья.

В 2019 -2020 годы планируется расселить 26 домов в 6 муниципальных образованиях Липецкой области, что улучшит проживание 665 человек. В перечень попало жилье, признанное аварийным с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.

Расселение будет осуществляться за счет средств федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов. В 2019 году из федеральной казны будет выделено 326, 18 млн. рублей. Всего за шесть лет реализации нацпроекта на переселение людей из аварийного жилья в регион направят более 4 млрд. руб. Средства на эти цели запланированы и в областном бюджете.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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