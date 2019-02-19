Из Сочи липецкая делегация возвратилась с многомиллиардным инвестпакетом

Свыше трех тысяч участников из шестидесяти стран собрал Российский инвестиционный форум-2019, прошедший на минувшей неделе в Сочи. Возглавлявший липецкую делегацию врио губернатора Игорь Артамонов представил участникам форума экономический потенциал Липецкой области, рассказал о региональной политике привлечения инвесторов.

Подобные форумы – это поиск новых идей и средств, площадка для общения и реализация договоренностей в конкретных проектах региона. Липецкая делегация приехала на форум, как нам рассказали в областном управлении инвестиций и международных связей, с обширной рабочей программой. И в ходе двухдневной интенсивной работы на полях форума она была реализована. Врио губернатора Игорь Артамонов провел серию переговоров с потенциальными инвесторами, подписав ряд важных документов.

В Липецком регионе сегодня активно работает более сотни компаний с зарубежным капиталом. Иностранцев привлекает в первую очередь возможность локализации производств на двух площадках Особой экономической зоны «Липецк», а также в 10 региональных экономзонах и в двух частных технопарках.

Согласно достигнутым договоренностям с американской компанией Honeywell, в регионе до 1 июля будет запущен пилотный проект по оснащению многоквартирных домов датчиками газа. Корпорация Honeywell, производящая продукцию для систем пожарной и промышленной безопасности, открыла новый завод в ОЭЗ «Липецк» в январе. Общая сумма инвестиций в проект - более 900 млн рублей, создано почти 200 рабочих мест.

Компания Cargil с инвестиционным пакетом в 3,7 млрд рублей, возведет завод (это плюс 87 рабочих мест), производящий готовые корма для животных. Свой завод в регионе открыл и итальянский производитель радиаторов и котлов отопления компания Fondital, объем инвестиций здесь – 1,3 млрд рублей.

До конца года приступит к проектированию третьего предприятия по производству кабеленесущих систем компания Bettermann. Германский Семенной Альянс построит в Хлевенском районе новую селекционную станцию по выведению высокоурожайных сортов зерновых и масличных культур. В конце февраля китайская компания Angel Yeast откроет в Данковском районе завод по производству дрожжей. Сумма инвестиций составит более 6,5 млрд рублей, работой будет обеспечено свыше 500 человек.

Всего же, согласно договоренностям, в 2019 году иностранцы инвестируют в Липецкий регион свыше 18 млрд рублей.

На сочинском инвестфоруме липчане также заключили соглашения с рядом отечественных компаний – ПАО «МРСК центра», ПАО «Почта Банк», Российским фондом прямых инвестиций», Ассоциацией развития кластеров и технопарков России и другими. Согласно достигнутым договоренностям с представителями бизнеса в регионе появится инновационный рыбоводческий комплекс по выращиванию атлантического лосося (объем планируемых инвестиций 6 млрд рублей), сеть газовых заправочных станций.

На полях форума врио главы региона провел деловые переговоры с Послом России в Италии, где обсуждалось дальнейшее расширение сотрудничества с итальянским бизнесом. Обсуждались и разные варианты взаимодействия и сотрудничества в сфере городской среды, здравоохранения, туризма со Сбербанком и Внешэкономбанком.

Приход инвесторов в Липецкую область, по мнению врио губернатора, выведет регион на новый уровень. «Липецк – это земля для инноваций и инвестиций. Мы можем стать абсолютным примером в реализации современных технологий. У нас есть все – энергетика, налоговые льготы и высококвалифицированный персонал, который будет работать на высокотехнологичных предприятиях», - считает Игорь Артамонов.

Фото: сайт администрации ЛО.

Автор Владимир КУЛИК.