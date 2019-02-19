2019-02-19T15:18:14+03:00
Общество

В Липецке предложили сделать главными кольца на площадях Мира и Победы

В мэрии обсудили вопросы безопасности дорожного движения
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке могут произойти измененияВ Липецке могут произойти измененияФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 19 февраля, в администрации Липецка состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в прошлом году снизилось количество аварий в городе. В 2017 - 775 случаев ДТП, в 2018 - 666. Погибших - на 5 человек меньше. Раненых - на 117 меньше.

По мнению представителей регионального УГИБДД, положительной динамики удалось добиться, в том числе, благодаря ремонту дорог. Напомним, за последние 2 года в областном центре привели в порядок 56 километров проезжих частей.

Собравшиеся также затронули тему нерегулируемого пешеходного перехода на площади петра Великого в районе Дворца правосудия. Участники заседания предложили создать возле перехода искусственную неровность, либо установить светофор. Специалисты департамента дорожного хозяйства и благоустройства обещали в ближайшее время заняться этим вопросом.

Обсудили вопросы, касаемые движения на площадях Мира и Победы. Собравшиеся предложили сделать кольца на площадях главной дорогой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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