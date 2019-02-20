2019-02-20T10:31:37+03:00
Общество

Работникам липецких компаний Группы НЛМК вручили награды региона

Церемония вручения наград прошла в администрации Липецка
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Сразу 26 работникам липецких компаний Группы НЛМК за успехи в труде вручили юбилейные медали «Во славу Липецкой области», которые учредили к 65-летию образования региона.

В числе награжденных работники, которые достигли высоких производственных результатов, участвовали во внедрении новых технологий и осуществляли крупные проекты. Они работают в аглодоменном, прокатном, сталеплавильном и ремонтном производствах, а также в цехе водоснабжения, транспортных и энергетических подразделениях комбината. Четверо работников трудятся в липецких компаниях Группы НЛМК - Стагдок, НЛМК-Инжиниринг и Строительно–монтажный трест НЛМК.

Медаль «Во славу Липецкой области» вручается жителям, которые принимали активное участие в социальной жизни, общественной деятельности и внесли большой вклад в развитие экономики и рост авторитета региона. Кандидатов для награждения выдвигают региональные органы власти, органы местного самоуправления, общественные организации и трудовые коллективы.

Церемония вручения наград прошла в администрации Липецка.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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