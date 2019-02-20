НЛМК будет проверять качество воздуха по 26 позициям

Новолипецкий комбинат теперь исследует качество атмосферного воздуха не только внутри промышленной площадки и в непосредственной близости. С помощью мобильного экологического поста начинаются регулярные наблюдения и за воздухом городских улиц и площадей.

Газоанализаторы оценивают содержание в воздухе 26 ингредиентов – от сероводорода и бензопирена до железа и свинца. Сегодня мобильный пост экологического контроля НЛМК липчане могли наблюдать на улицах областного центра.

Аккумулируя результаты замеров, опираются на данные собственной метеостанции, которой оборудован мобильный пост. И сверяются с данными станций Росгидромета. Учитываются технологические процессы, которые в этот момент идут на промплощадке. Чтобы понять нагрузку именно от металлургического производства.

Сергей Евсеев, начальник управления промышленной экологии НЛМК:

«Мы решили расширить географию наших замеров и проводить анализ атмосферного воздуха на основных площадках города. Это позволит составить объективную картину загрязнения атмосферы в Липецке».

Кроме площади Героев, получат оценку состояния воздуха на кольце Трубного, на площади Победы. Кроме этих крупных городских развязок в сегодняшнем маршруте эколаборатории — аглофабрика, доменная печь «Россиянка» и площадь у комбинатоуправления. Уже первые результаты позволяют сделать вывод, что превышений по основным веществам ни в городе, ни на комбинате не наблюдается. Более детальные исследования замеров и проб проведут уже в стационарной лаборатории комбината.

Светлана Страхова, начальник лаборатории производственно-экологического контроля НЛМК:

«Можно сказать, что по итогам нашего мониторинга, что ситуация даже на комбинате лучше, чем в городе, на некоторых точках. То есть концентрация по некоторым загрязняющим веществам на комбинате ниже чем по городу».

До этого экологический пост работал на территории НЛМК либо поблизости, в границах санитарно-защитной зоны, примерно километр вокруг комбината. Наблюдения теперь еще и в границах всего областного центра позволят достовернее отслеживать эффект от экологических программ. В которые на основной площадке группы НЛМК вкладывают миллиарды рублей.

https://vesti-lipetsk.ru/nlmk-budet-proveryat-kachestvo-vozduxa-po-26-poziciyam/ (Видео)

Предоставлено пресс-службой НЛМК. Видео: ГТРК «Липецк».