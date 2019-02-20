2019-02-20T13:43:23+03:00
Общество

В феврале в Липецк приедут 12 трамваев из Москвы

В горсовете обсудили очередные поправки в бюджет
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Депутаты обсудили поправки в бюджет ЛипецкаДепутаты обсудили поправки в бюджет ЛипецкаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В эту среду, 20 февраля, в Липецком горсовете состоялась комиссия по бюджету и муниципальной собственности. Парламентарии внесли очередные поправки в главный финансовый документ города.

По информации пресс-службы горсовета, расходы увеличились почти на 400 млн. рублей. Те 17,5 млн. рублей, что остались в прошлогоднем бюджете, направят на исполнение расходных полномочий 2018 года.

Как уточнила председатель департамента финансов Татьяна Григорова, 146 млн. рублей выделят на объекты благоустройства социально-культурной сферы, дорожного хозяйства, инженерной инфраструктуры и теплоснабжения, производственных помещений технопарка. 21 млн. рублей потратят на ремонт в некоторых учреждениях. 8,7 млн. рублей – в рамках реализации полномочий по наказам избирателей.

Оставшиеся 223 млн. распределили следующим образом. На 42 млн. достроят школу в районе Манежа. 600 тыс. рублей понадобятся для разработки проектов на строительство спортплощадок школ №20 и №45. 15,6 млн. рублей – на водоснабждение малоэтажной застройки в Желтых Песках. На эти же цели из областной казны направят еще 50 млн. рублей.

На проект строительства «Теннисно-бадминтонного центра» возле школы №46 понадобится 2,5 млн. рублей. 5 млн. – на проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном возле школы №14. Разработка проекта реконструкции моста на улице Советская обойдется в 2,5 млн. рублей. 19 млн. – на оплату дорожных штрафов и судебных исков.

4 млн. уйдет на замену газового оборудования. Столько же выделят на покупку оборудования для детского сада в «Елецком». 3 млн. рублей – для покупки школьных автобусов. На капремонт детской художественной школы №1 понадобится 9,6 млн. рублей. В парке Победы планируется обустроить скейт-парк. Для этого выделят 5 млн. рублей. 6 млн. – на покупку машины для заливки льда для спортивной школы №11. Еще 86 млн. необходимо на повышение зарплаты на 10% сотрудникам муниципальных учреждений.

Кстати, в городском бюджете на ремонт трамваев было предусмотрено 12 млн. рублей. Однако, дотации были сняты. Председатель департамента транспорта Александр Алынин объяснил, что власти хотят найти концессионера и запустить в Липецке скоростной трамвай. Поддерживать технику планируется в рамках текущего ремонта. На это планируется выделить 35 млн. рублей. А в феврале должны передать 12 трамваев из Москвы.

Так, бюджет Липецка на 2019 год по доходам составит 11,6 млрд. рублей. Расходы – 11,8 млрд. рублей. Дефицит – 817 млн. рублей. Окончательное решение по изменениям депутаты примут на сессии, которая состоится 26 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Геннадий Онищенко про возвращение вытрезвителей: "Как правило, эти люди попадают в вытрезвители, будучи больными алкоголизмом"
Экс-главсанврач страны и наш обозреватель - в эфире Радио «Комсомольская правда» - об инициативе Совета Федерации возродить в России отрезвляюшие заведения [аудио]
"С клиентками не сплю, это невыгодно": откровения фитнес-тренера о том, как разводят новичков в спортивных клубах
Инструктор по железу рассказал «КП», можно ли быстро похудеть, какие ошибки совершают те, кто приходит в зал впервые и как найти себе тренера, который не испортит все
Новости 24
В Липецке изменится расписание маршрута №308К
В Липецке водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Сбербанке стартовали продажи нового индивидуального пенсионного плана
В Липецке водитель "Рено"дважды проехал на красный
Под Липецком 19-летняя девушка украла из сарая пенсионерки 5 кур
Под Липецком "Газель" врезалась в "Форд": есть пострадавшие
Момент столкновения трех машин на Неделина в Липецке попал на видео
Под Липецком из дома пенсионерки вынесли деньги, паспорт и телефон
В ночь на среду в Липецке до -11 градусов, а днем +2 и мокрый снег
Отец трех детей выстрелил в мужчину на автостоянке Липецка
В Липецк приедет звезда сериала "Молодежка"
Липчан приглашают в библиотеку на встречу с ветеранами афганской войны
Мальчик с ожогами III степени в реанимации: возбуждено уголовное дело
В среду 4 улицы Липецка останутся без воды, 9 - без света
В Липецке 5-летний малыш после дня рождения попал с ожогами в реанимацию
Из Сочи липецкая делегация возвратилась с многомиллиардным инвестпакетом
В Липецке вор вынес из квартиры золота и техники на 50000 рублей