В феврале в Липецк приедут 12 трамваев из Москвы

В эту среду, 20 февраля, в Липецком горсовете состоялась комиссия по бюджету и муниципальной собственности. Парламентарии внесли очередные поправки в главный финансовый документ города.

По информации пресс-службы горсовета, расходы увеличились почти на 400 млн. рублей. Те 17,5 млн. рублей, что остались в прошлогоднем бюджете, направят на исполнение расходных полномочий 2018 года.

Как уточнила председатель департамента финансов Татьяна Григорова, 146 млн. рублей выделят на объекты благоустройства социально-культурной сферы, дорожного хозяйства, инженерной инфраструктуры и теплоснабжения, производственных помещений технопарка. 21 млн. рублей потратят на ремонт в некоторых учреждениях. 8,7 млн. рублей – в рамках реализации полномочий по наказам избирателей.

Оставшиеся 223 млн. распределили следующим образом. На 42 млн. достроят школу в районе Манежа. 600 тыс. рублей понадобятся для разработки проектов на строительство спортплощадок школ №20 и №45. 15,6 млн. рублей – на водоснабждение малоэтажной застройки в Желтых Песках. На эти же цели из областной казны направят еще 50 млн. рублей.

На проект строительства «Теннисно-бадминтонного центра» возле школы №46 понадобится 2,5 млн. рублей. 5 млн. – на проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном возле школы №14. Разработка проекта реконструкции моста на улице Советская обойдется в 2,5 млн. рублей. 19 млн. – на оплату дорожных штрафов и судебных исков.

4 млн. уйдет на замену газового оборудования. Столько же выделят на покупку оборудования для детского сада в «Елецком». 3 млн. рублей – для покупки школьных автобусов. На капремонт детской художественной школы №1 понадобится 9,6 млн. рублей. В парке Победы планируется обустроить скейт-парк. Для этого выделят 5 млн. рублей. 6 млн. – на покупку машины для заливки льда для спортивной школы №11. Еще 86 млн. необходимо на повышение зарплаты на 10% сотрудникам муниципальных учреждений.

Кстати, в городском бюджете на ремонт трамваев было предусмотрено 12 млн. рублей. Однако, дотации были сняты. Председатель департамента транспорта Александр Алынин объяснил, что власти хотят найти концессионера и запустить в Липецке скоростной трамвай. Поддерживать технику планируется в рамках текущего ремонта. На это планируется выделить 35 млн. рублей. А в феврале должны передать 12 трамваев из Москвы.

Так, бюджет Липецка на 2019 год по доходам составит 11,6 млрд. рублей. Расходы – 11,8 млрд. рублей. Дефицит – 817 млн. рублей. Окончательное решение по изменениям депутаты примут на сессии, которая состоится 26 февраля.