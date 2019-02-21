Фонд «Милосердие» помогает одиноким мамам и старикам с продуктами

Доброе дело может совершить абсолютно каждый. Буквально, "не отходя от кассы" магазина и приложив минимум усилий. Социальный партнер НЛМК – благотворительный фонд "Милосердие" и сотрудники комбината подключились к всероссийскому проекту "Дари Еду!". Его цель - помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В сети липецких магазинов "Покупайка" фонд "Милосердие" установил специальные боксы для сбора продуктов нуждающимся. В эти контейнеры липчанам предлагают складывать продукты питания. Это могут быть крупы, сахар, печенье, чай, макароны, консервы, сок, мука, растительное масло. Продукты должны быть в целой фабричной упаковке, со сроком хранения не менее месяца. Не принимаются скоропортящиеся продукты, без упаковки, в стеклянной таре, а также овощи, фрукты и алкоголь.

Собранные продукты передают многодетным семьям, пожилым людям, безработным, инвалидам и матерям-одиночкам. Боксы уже установлены в десяти городских магазинах "Покупайка" по адресам: улица Космонавтов, 10, 98; Неделина, 20, проспект Победы, 18, 91а; Кривенкова, 19; Звездная, 3/5; Московская, 117; проспект Мира, 27; Ангарская, 3.

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ПОМОГАЕМ НУЖДАЮЩИМСЯ И РАЗВИВАЕМ КУЛЬТУРУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

- Выемка продуктов происходит раз в неделю, - уточнила директор фонда "Милосердие" Евгения Донских. - Бывает, что бокс наполняется быстрее. Тогда директор магазина сообщает об этом и содержимое корзин забираем раньше. "Милосердие" - открытый фонд. Вся отчетность есть на нашем сайте. Поэтому люди могут быть спокойны. Каждый продукт будет передан нуждающимся. С момента запуска проекта в конце 2016 года собрано уже 17 тонн продуктов, наборы из которых получили более 2 000 семей.

Евгения Донских также отметила, что благодаря проекту, фонд не только помогает нуждающимся, но и развивает культуру благотворительности в России. Ведь многие хотят помочь, сделать доброе дело, но не знают, как. Проект "Дари Еду!" - это один из доступных способов помочь нуждающимся, затратив минимум усилий, следуя своему душевному порыву.

- Идею мы подглядели за границей, - рассказал основатель проекта "Дари Еду!" Игорь Шатунов. - В некоторых странах есть такой формат "Полки добра". Каждый желающий может туда что-либо положить, а нуждающийся забрать. Мы немного изменили этот формат. Поставили боксы. Сначала это был эксперимент. Посмотрели, как люди отреагируют на акцию. Корзины стали наполняться. Постепенно увеличили количество контейнеров. Сейчас наш проект реализуется в 14 городах России. В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Брянске, Нижнем Новгороде и др. В Липецке несколько боксов мы поставили перед Новым годом. После - остальные. Через фонд "Милосердие" мы распределяем продукты. Его сотрудники помогают доставлять их нуждающимся.

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"НЕ МОГУ ПРОЙТИ МИМО… НУЖНО ПОМОЧЬ!"

Боксы оборудованы системой антивор. Забрать содержимое корзины крайне сложно, тем более, что контейнер запирается на замок. Один из таких боксов стоит в магазине "Покупайка" на улице Космонавтов, 10. По словам Евгении Донских, здесь корзина заполняется очень быстро. В основном покупатели оставляют крупы, сахар, чай, кофе, консервы рыбные и мясные, а также всевозможные сладости.

- Я не могу пройти мимо, - призналась липчанка Валентина Сахарова, опуская в бокс пачку сахара и макароны. - Если есть возможность, нужно помочь! Есть люди, которые действительно нуждаются в нашей помощи. Следует поддержать пенсионеров, многодетных, одиноких мамочек. Некоторые не могут позволить себе лишний раз купить ребенку печенье. И как это малышу объяснить? Такие боксы - это спасение для нуждающихся.

Кстати, участвовать в проекте можно и без посещения магазина. Любой желающий по ссылке на сайте фонда «Милосердие» может попасть в первый благотворительный интернет-магазин продуктов «Дари Еду!» https://dariedu.ru. Здесь можно выбрать товары и оплатить их. Виртуальная корзина превратится в реальную продовольственную помощь.

Для успешной реализации проекта фонд «Милосердие» рассчитывает на помощь волонтеров, которые помогут сортировать продукты, формировать продуктовые наборы и доставлять их нуждающимся.

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Любые предложения помочь проекту принимаются по телефонам: (4742) 443-228, 443-229,

443-230 или электронной почте: lipetsk.miloserdie@yandex.ru.

Юлия КЛЮЕВА. Фото автора.