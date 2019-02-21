Игорь Артамонов о Послании Президента: "Жители ждут этих изменений"

Президент РФ Владимир Путин 20 февраля представил ежегодное Послание Федеральному Собранию страны. В Гостином Дворе собрались депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, главы регионов, представители общественности. Речь руководителя страны длилась около полутора часов. Владимир Путин обозначил главные задачи, стоящие сегодня перед Россией.

- Главный посыл президента - забота о каждом гражданине нашей страны. И делать надо не завтра, не через год, не через пять лет, а сейчас. Объем инвестиций, налогообложение, льготы, преференции, которые сейчас идут по многодетным семьям, по жилищному строительству, по образованию, по медицине, колоссален и уникален. Жители нашего региона ждут этих изменений, потому что многим это позволит серьезно улучшить их жизнь, решить все накопившиеся проблемы, - прокомментировал послание врио главы Липецкой области Игорь Артамонов.

Практически все инициативы, затронутые в послании Президента, необходимы Липецкой области. Как отметил Игорь Артамонов, важной представляется поддержка строительства индивидуального жилья, тем более, что сегодня в регионе около 70 процентов вводимого жилья - именно индивидуальное. Тем более это важно, когда речь идет о многодетных семьях.

- Мы столкнулись с тем, что порой муниципалитеты выдают участки под строительство жилья многодетным семьям, а там отсутствуют коммуникации, - заметил врио губернатора. - Мы должны обязательно софинансировать это вместе с муниципалитетом, чтобы были газ, вода, люди могли строиться, могли рождать здоровых и счастливых детей.

Этому будут способствовать и региональные программы по развитию здравоохранения, образования, формирования комфортной среды, которые принимаются в рамках национальных проектов. "Мы в тренде сегодняшнего дня, - сказал Игорь Артамонов, комментируя инициативы Владимира Путина по продолжению проекта "Земский доктор". - На сферу здравоохранения будут направлены около 10 миллиардов рублей, в рамках софинансирования из федерального и областного бюджетов. В нашей программе предусмотрено дальнейшее развитие первичной и высокотехнологичной медицинской помощи, открытие офисов врачей общей практики, ФАПов и т.д."

Еще одна инициатива, которую только предстоит опробовать на липецкой земле, - программа "Земский учитель". По мнению врио губернатора, оба эти проекта - "Земский доктор" и "Земский учитель" - помогут решить проблему кадрового голода на селе. И, как результат, повысить уровень медицинского обслуживания и образования в сельских территориях. Что, в конечном итоге, скажется на качестве жизни селян.

Не обошел стороной Игорь Артамонов и вопрос цифровизации. "В этом году мы в пять раз увеличили объем средств, направляемых на цифровизацию, думаю, к концу года мы ликвидируем затяжные, бумажные процессы, на смену котором придут современные технологии".

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.