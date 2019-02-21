Российский книжный союз передал Липецкой областной библиотеке 300 книг

Первые результаты соглашения о сотрудничестве администрации Липецкой области с Российским книжным союзом достались Липецкой областной научной библиотеке - туда привезли первую часть книг от РКС.

- Мы получили более 300 книг. В составе поступления есть энциклопедии, справочники, учебная и художественная литература, а также издания для детей. Например, роман Даниила Гранина «Мой лейтенант» в очень хорошем оформлении. Книга особенно актуальна сейчас, так как в этом году отмечается столетие со дня рождения писателя, - рассказала директор библиотеки Лариса Паненкова.

Многие книги представлены в нескольких экземплярах, поэтому руководство поделится изданиями с муниципальными библиотеками.

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве администрации Липецкой области с Российским книжным союзом было подписано 25 января этого года врио губернатором Игорем Артамоновым и главой РКС Сергеем Степашиным. Оно будет содействовать реализации региональной программы по развитию инфраструктуры чтения и продвижению чтения в регионе.

Развитие литературы и повышение доступности чтения - одна из важных задач для региональной власти, считает Игорь Артамонов. «Соглашение с книжным союзом даст дополнительный импульс в этой работе. Особое внимание будем уделять молодежи. Чтение книг должно снова войти в моду», - считает Игорь Артамонов.

Липецкая область имеет большой опыт по популяризации чтения, поддержке книгоиздателей и распространителей печатной продукции. С 2012 года в регионе проходят регулярные пропагандистские кампании для молодежи «Люди Ч», фестивали «Читающий Липецк», «Ш.К.А.Ф. на Дворянской», многочисленные акции и мероприятия. Книги в области можно купить в 292 магазинах. Липчане сохранили одну из самых крупных киосковых сетей по реализации печатной продукции в России. В регионе работают более 170 киосков. Кроме того, к услугам жителей области 487 библиотек. Практически все они оснащены доступом в интернет.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.