Дорогу на Манеже в Липецке обещают начать ремонтировать в 2020 году

На комиссии по бюджету и муниципальной собственности, которая состоялась в Липецком горсовете в минувшую среду, 20 февраля, парламентарии также обсудили состояние дороги на улице 50 лет НЛМК. В частности, подняли вопрос о выделении средств на ее ремонт.

По информации пресс-службы горсовета, жители Манежа неоднократно жаловались на разбитую дорогу. Кроме того, на магистрали отсутсвует ливневая канализация. Во время дождей дорогу буквально затапливает. Это мешает работе транспорта. Не говоря уже о пешеходах.

По словам главного финансиста города Татьяны Григоровой, в бюджете запланированы средства на проектно-сметную документацию. В этом году планируется разработать проект планировки и межевания объекта. На это уйдет около 8 месяцев. После специалисты возьмутся за рабочую документацию. И только к 2020 году удастся приступить к стройке.

Ситуация осложняется тем, что ливневка, указанная на топографической карте, не стоит на балансе города. Свое мнение относительно проблемы высказал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин.

- Есть только пересекающая эту улицу ливневка с выходом в реку Воронеж, - рассказал Алексей Бахтин. - Она также незаконна, как и все остальные. Мало того, эта дорога в свое время была отсыпана как временная. Она не строилась. Там нет основания никакого. Требуется не просто закопать эту трубу, там требуется замена основания, устройства его на некоторых местах вновь.