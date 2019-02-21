Дорогу на Манеже в Липецке обещают начать ремонтировать в 2020 году
На комиссии по бюджету и муниципальной собственности, которая состоялась в Липецком горсовете в минувшую среду, 20 февраля, парламентарии также обсудили состояние дороги на улице 50 лет НЛМК. В частности, подняли вопрос о выделении средств на ее ремонт.
По информации пресс-службы горсовета, жители Манежа неоднократно жаловались на разбитую дорогу. Кроме того, на магистрали отсутсвует ливневая канализация. Во время дождей дорогу буквально затапливает. Это мешает работе транспорта. Не говоря уже о пешеходах.
По словам главного финансиста города Татьяны Григоровой, в бюджете запланированы средства на проектно-сметную документацию. В этом году планируется разработать проект планировки и межевания объекта. На это уйдет около 8 месяцев. После специалисты возьмутся за рабочую документацию. И только к 2020 году удастся приступить к стройке.
Ситуация осложняется тем, что ливневка, указанная на топографической карте, не стоит на балансе города. Свое мнение относительно проблемы высказал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин.
- Есть только пересекающая эту улицу ливневка с выходом в реку Воронеж, - рассказал Алексей Бахтин. - Она также незаконна, как и все остальные. Мало того, эта дорога в свое время была отсыпана как временная. Она не строилась. Там нет основания никакого. Требуется не просто закопать эту трубу, там требуется замена основания, устройства его на некоторых местах вновь.
ИСТОЧНИК KP.RU