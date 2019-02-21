2019-02-21T15:00:34+03:00
Экономика

Юристы Липецкэнерго за год вернули в бюджет компании больше 600 миллионов рублей

Липецкий филиал МРСК Центра выиграл 458 судебных процессов по взысканию дебиторской задолженности
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Сразу несколько объектов в 2015 и 2016 годах подключило к сетям МРСК Центра без договора ОГУП «Липецкий областной водоканал». Сотрудники «Липецкэнерго» составили семь актов бездоговорного потребления в Добринском и Липецком районах. Однако областное государственное унитарное предприятие не оплатило расчетные суммы, даже после предъявления официальной претензии. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» был вынужден обратиться с исковым заявлением в арбитражный суд, который с доводами энергетиков согласился. Липецкий областной водоканал заплатил за бездоговорное потребление электроэнергии больше 468 тысяч рублей.

- Взыскание дебиторской задолженности – одна из приоритетных задач компании. Особенно, если речь идет о безучетном и бездоговорном потреблении электроэнергии. Ведь средства, которые недополучает компания из-за некорректных расчетов потребителей, должны идти на поддержание надежного электроснабжения Липецкой области. Сотни миллионов, которые мы взыскиваем через суд сегодня, уже завтра пойдут на выполнение ремонтных и производственных программ, - подчеркнула начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Лариса Бурлакова.

Всего же за минувший год Липецкэнерго вернуло в бюджет компании более 603 миллионов рублей. В суд подано 484 заявления о взыскании дебиторской задолженности, при этом 458 процессов выиграно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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