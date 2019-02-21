2019-02-21T19:03:13+03:00
Общество

Липецк готовится к паводку: самые проблемные участки - Ниженка и Каменный Лог

Специалисты вырубают дикорастущую поросль, собирают мусор и прочищают водоотводные трубы
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке готовятся к весеннему паводкуВ Липецке готовятся к весеннему паводкуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке продолжают готовиться к весеннему паводку. В этот четверг, 21 февраля, руководители подразделений мэрии объехали наиболее проблемные участки в возможных зонах подтопления.

Сначала собравшиеся проверили, как обстоят дела в районе Ниженки. Это одна из самых сложных территорий в период паводка. По информации пресс-службы городской администрации, к превентивным мероприятиям здесь приступили заблаговременно. Специалисты ликвидировали дикорастущую порсль и собрали мусор. Возле дома №21 по улице 9 Января прочистили водоотводную трубу. На подходе к улице Клары Цеткин освободили от самосева почти 1200 метров склонов ручья Студеный. На следующей неделе с участка уберут спиленные ветки.

Руководители города и спасатели опасаются подтопления территорий Каменного Лога. Хоть здесь вырубают поросль и прочищают трубы, но снега в этом году очень много. Поэтому в период паводка организуют круглосуточное дежурство спецтехники.

Еще один проблемный участок - водоотводная канава возле дома №1 по улице Неделина. Весной сюда поступает вода из реки Воронеж. Чтобы не допустить подтопления, мэр города Сергей Иванов рекомендовал круглосуточно мониторить ситуацию. При необходимости организовать искусственную дамбу. По словам градоначальника, нужно готовиться к худшему развитию событий. Хотя земля промерзла несильно, а небольшой плюс днем и мороз ночью "топят" снег. Степень готовности служб - высокая.

Напомним, что в зоне подтопления - 100 улиц Липецка, в том числе Каменный Лог, Радиаторная, Калинина, Пляжная, Гастелло, Дарвина, ХХ Партсъезда, 9 Января, Фрунзе и др. Около 900 домов и почти 2,8 тыс. человек. Для ликвидации последствий паводка используют 300 тонн песка, 15 тыс. штук силикатного кирпича, более 10 тонн цемента. К работе готовы приступить 300 спасателей и 176 единиц техники. В городе развернут 9 пунктов временного размещения, вмещающие до 4,8 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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