День открытых дверей на НЛМК

На НЛМК прошел день открытых дверей. Экскурсия на производство открывает цикл экскурсий, приуроченных к 85-й годовщине выпуска первого новолипецкого чугуна.

За полтора часа экскурсанты посетили доменное и прокатное производства, а также декоративный экологический уголок «Лебединое озеро».

На этот раз горожане не только смогли увидеть как производят чугун и прокат, но и лично поучаствовать в экологическом мониторинге. Для этого на Лебедином озере свои возможности продемонстрировала мобильная экологическая лаборатория. Специалисты экологической службы НЛМК показали горожанам, как проводятся замеры, какие приборы для этого используют. Экскурсанты убедились, что качество воздуха в районе Лебединого озера соответствует всем нормативам.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.