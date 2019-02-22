Наши большие молочные победы!

С 11 по 15 февраля в ЦВК «Экспоцентр» проходила XXVI международная выставка «Продэкспо-2019». Российские предприниматели, которые работают в сфере производства и продажи продуктов питания, считают «Продэкспо» одним из важнейших событий в отрасли. Выставка является крупнейшей в стране по нескольким показателям: интерес со стороны профессионального сообщества, масштаб охвата рынка и выставочная площадь. Без сомнений, авторитет «Продэкспо» находится на самом высоком уровне.Официальную поддержку мероприятияосуществляют Министерство сельского хозяйства РФ и Торгово-промышленная палата России. По сравнению с прошлым годом число экспонентов увеличилось и размах поистине впечатляет:было представлено1722 российские компании, а всего в работе выставки приняли участие 2442 компании из 69 стран!

Кроме того, эта глобальная выставочная площадка является своеобразным «Новым годом» для производителей, отправной точкой для их дальнейшей работы. В условиях усиливающейся конкуренции и развития рынка продуктов питания «Продэкспо» становится все более привлекательной для предпринимателей, которые хотят заявить о себе масштабно.

В этот разв разделе «Молочная продукция. Сыры» были представлены 117 компаний. В их числе и крупныйроссийский производитель молочных продуктов ООО «Лебедяньмолоко». Стоит напомнить, что в прошлом году лебедянцы привезли с «Продэкспо» два диплома, полученных в конкурсе «Выбор сетей». Были награждены продукты кефир и сметана.

2019 год принес компании новые победы! В конкурсе «Выбор сетей» в рамках XXVI международной выставки «Продэкспо-2019» были награждены продукты творог и ряженка. Стоит отметить, что творог 9% в конце прошлого года также признали лучшим на международном конкурсе качества молочной продукции «Золотой клевер».

- Эта награда не стала для нас неожиданностью, - пояснил генеральный директор ООО «Лебедяньмолоко» Александр Кремнев. –Если уж ты едешь на выставку такого уровня, значит, на сто процентов уверен в том, что производишь. Основа работы – это качество продукции, уверенность в нем. Вот что определяет не только эту, но и все остальные наши победы.

Кстати, на российскую молочную продукцию в целом возложена особая миссия. Комментируя мероприятие, замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут выразила надежду на то, что выставка станет площадкой для продвижения российских производителей на иностранные рынки, особенно продукции молочного и мясного направления.

Молочные продукты ООО «Лебедяньмолоко» знают и любят не только в Липецкой области, но и по всей стране. Завод работает уже более девяноста лет, и основой его деятельности является поставка населению только натуральных продуктов. Руководство подходит к делу,сохраняя традиции, но принимая во внимание и инновации. Ориентация на советские ГОСТы осталась, но постоянно внедряются и новые технологии. ООО «Лебедяньмолоко» осуществляет строгий отбор поставщиков.Проводятся постоянные аудиты, проверяется каждая партия молока, что поступает на завод, более чем по 100 параметрам.Именно такой подход и ориентир на покупателя ведут компанию к новым результатам и победам.

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