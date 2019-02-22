В Липецке в рамках федеральной программы хотят благоустроить еще 1 участок

Липчанам предлагают выбрать дополнительное общественное пространство для благоустройства в 2020 году. Голосование пройдет в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды». По информации пресс-службы администрации Липецка, она ежегодно корректируется с учетом мнения горожан.

Дополнительные объекты, один из которых благоустроят в рамках программы: бульвары на улицах Водопьянова, Белана, Коцаря, аллея вдоль улицы Катукова, скверы у ГДМ «Октябрь», на площади Мира и по улице Ударников на Сырском Руднике. Голосование продлится до 27 февраля на портале «Открытый Липецк».

Напомним, в рамках программы в областном центре обустроили Липецкое Городище, территории у Комсомольского пруда и Театральной площади. Преобразился сквер на улице Ворошилова. До 2022 года в города планируют благоустроить еще 4 пространства: Каменный Лог, Набережную, Соборную площадь и бульвар Сорокина.