2019-02-25T12:22:58+03:00
Происшествия

В Липецке отец больного ребенка напал на водителя «скорой»

Мужчина разбил бампер, поскольку медики, якобы, ехали слишком долго
Лия МУРАДЬЯН
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За угрозу расправы возбудили уголовное делоЗа угрозу расправы возбудили уголовное делоФото: Лия МУРАДЬЯН
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Инцидент с нападением на сотрудников «Скорой помощи» произошел в минувшие выходные в селе Долгоруково Липецкой области. Все случилось в ночь с 23 на 24 февраля, у 3-летнего ребенка поднялась высокая температура и родители вызвали «скорую».

Как сообщают очевидцы в соцсетях, машина «Скорой» прибыла на вызов к дому на улице Совхозной в 3.45 утра. Отец ребенка посчитал, что медработники ехали слишком долго и пошел разбираться. Фельдшер зашел в дом к ребенку, а отец мальчика остался на улице общаться с водителем неотложки.

Беседа на повышенных тонах обернулась тем, что 37-летний мужчина схватил металлический прут и начал колотить им по машине «скорой» – дважды ударил по бамперу. После разъяренный отец ребенка пригрозил водителю расправой. Водитель уверяет, что его избили. Но внешних повреждений не заметили, поэтому водителя отправили к медэкспертам, которым предстоит определить, были побои или нет.

– В отделе полиции Долгорукоского района возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, – пояснила «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Наталья Маслакова. – Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался. Наличие повреждений и степень их тяжести установят в ходе экспертизы.

Непосредственно фельдшера никто не трогал. Нападавшего под стражу брать не стали – его обязали являться в полицию по требованию. Если вину нападавшего докажут, то ему грозит максимум до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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