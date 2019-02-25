2019-02-25T12:28:14+03:00
Экономика

Специалисты Липецкэнерго за год предотвратили хищений электроэнергии на 63 миллиона рублей

Энергетики в 2018 году составили почти полторы тысячи актов безучетного и бездоговорного потребления электричества
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Один из рекордсменов по безучетному потреблению в 2018 году - карьер по добыче известняка в одном из районов Липецкой области. Энергетики обратили внимание на то, что предприятие стало передавать показания прибора учета электроэнергии значительно ниже обычного. Как выяснилось, счетчик вышел из строя. По условиям договора предприятие должно было о поломке уведомить незамедлительно. Однако сделано этого не было. По расчетам специалистов объем безучетного потребления составил 2,4 миллиона кВтч, что эквивалентно 18 миллионам рублей. Действия бизнесменов подпадают под ст. 165 Уголовного кодекса: причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Соответствующее заявление направлено в полицию. Бизнесменам грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Другой случай произошел в Тербунском районе. Здесь хозяин цеха по производству металлоконструкций задолжал за электроэнергию, по заявке ЛЭСК предприятие было обесточено. Однако, как только бригада энергетиков уехала, предприниматель вернул электроснабжение, самовольно подключившись к сети. В итоге счет за бездоговорное потребление электроэнергии составил 135 тысяч рублей. Кроме того, согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях за самовольное использование электрической энергии хозяину цеха придется заплатить ещё 80 тысяч рублей штрафа.

- Специалисты Липецкэнерго еженедельно проводят рейды по выявлению недобросовестных потребителей электрической энергии. Кроме того, сейчас в регионе создается интеллектуальная система учета. Умные счетчики мы устанавливаем на трансформаторных подстанциях, тысячи приборов учета монтируются непосредственно на линиях электропередачи. Теперь обходить дома и предприятия электромонтерам необязательно. Все нечестные киловатт-часы мы видим на мониторах рабочих компьютеров. Таким образом, мы сокращаем потери энергии и денег. Соответственно, возвращенные в бюджет предприятия средства будут использоваться на ремонты и реконструкцию существующих линий и подстанций, а также строительство новых объектов электросетевого комплекса, - рассказал руководитель филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Сергей Коваль.

Всего за 2018 год энергетики предотвратили хищение 22,5 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Эта цифра соответствует 63 миллионам рублей.

Реклама Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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