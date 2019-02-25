Многодетным семьям в Липецкой области расшили список льгот

Изменения в закон «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью» приняли на сессии облсовета 25 февраля.

Бесплатный проезд в общественном транспорте для детей из многодетных семей теперь распространяется на весь календарный год. В настоящее время в Липецкой области живут свыше 13 тысяч многодетных семей. В них воспитываются 42723 ребенка. Почти 30 тысяч детей является школьниками и студентами очной формы обучения. До сих пор таким правом они пользовались только на время учебы, с сентября по июнь.

На эти цели из областной казны дополнительно выделяются свыше 15 млн рублей.

Кроме того, расширена категория многодетных семей, которые могут получить единовременную денежную выплату на приобретение транспорта. Эта мера поддержки действовала для тех, кто воспитывает 10 и более детей. Им выплачивали 900 тыс. рублей. Теперь же помощь из бюджета на покупку автомобиля предусмотрена семьям, имеющим 8 и более детей.

Сейчас в регионе 36 таких многодетных семей. В 2019 году на обеспечение их транспортом потребуется почти 32,5 млн рублей. Ежегодно, по данным областного управления соцзащиты, в области появляется пять семей, где 8 и более детей.

Кроме того, малоимущим семьям компенсируют 50% от стоимости цифровой ТВ приставки. В бюджете Липецкой области уже предусмотрены 8 млн. рублей на реализацию этой нормы. По прогнозу специалистов управления социальной защиты населения, такой мерой поддержки воспользуются 5 тысяч семей региона.

Инициатором поправок, расширяющих перечень льгот для многодетных семей выступил врио главы региона Игорь Артамонов. В ходе сессии глава региона также отметил, что областная власть вместе с муниципалитетами будет помогать многодетным семьям с коммуникациями при строительстве домов.

«Мы сейчас отрабатываем всё, что касается подведения инженерных коммуникаций к участкам, выделенным многодетным семьям на постройку индивидуального жилья. И впредь нужно выстроить механизм планирования, чтобы сначала земельные участки были обеспечены водой, газом, электричеством, дорогами, а уже потом выделять их под застройку»,- сказал Игорь Артамонов.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.