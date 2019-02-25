2019-02-25T16:37:42+03:00
Общество

В Липецкой области дополнительное образование детей осуществляется за счет бюджета

В регионе с 2018 года внедряют систему персонифицированного финансирования дополнительного образования
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Более 40 тысяч сертификатов дополнительного образования было выдано детям и подросткам в 2018 году. Возможность воспользоваться своими сертификатами сохранится до достижения ими совершеннолетия.

Липецкая область вошла в число 20 пилотных субъектов РФ, где начали внедрять персонифицированное финансирование дополнительного образования. Это система, предусматривающая закрепление обязательств государства по оплате дополнительного образования, в котором заинтересован ребенок. Целью внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей является предоставление детям права получать дополнительное образование без ограничения возможности выбора организации (индивидуального предпринимателя), реализующей соответствующую дополнительную общеразвивающую программу.

Другими словами, сертификат – это возможность получить дополнительное образование за счет государства вне зависимости от того, где хочет обучаться ребенок. Государство гарантирует, что заплатит за выбранные кружки или секции, если их будет проводить организация, поддерживающая данную программу.

Новая система уже показала свою эффективность.

Сегодня дошкольники чаще всего посещают занятия по подготовке к школе и по искусству. Младшие и средние школьники выбирают кружки спортивной, технической, ремесленной и научно-исследовательской направленности. Для старшеклассников наиболее актуальны направления по подготовке к вузу, изучению языков, туризму и военно-патриотической деятельности.

Всего в кружках и секциях в регионе занимается более 72 тысяч ребят.

Важнейшая задача системы дополнительного образования - повышение охвата дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет до 71% в 2019 году и до 80% - к 2024 году.

По мнению врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова: «Формирующаяся система приведет к развитию конкуренции образовательных организаций, а значит, - к появлению интересных, разнообразных дополнительных общеразвивающих программ дополнительного образования детей».

Фото: Владимир КУЛИК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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