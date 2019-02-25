В Липецке разбираются, кто напал на грузовик с посылками

В Липецкой области продолжают разбираться с инцидентом с разбросанными по полю посылками. «Кладбище посылок» заметили в конце прошлой недели жители Елецкого района. Очевидцы сняли фото и видео и выложили в соцсети. Вскрытые коробки из-под техники и многочисленные пакеты были разбросаны по площади около 20 м2 у трассы в районе Хлебной базы под Ельцом.

– А люди ждут посылки, которые к ним так и не доедут, – написала автор фото. – Лес, район Хлебная база, возле железной дороги. Вчера утром этого не было.

Позже выяснилось, что почту вез наемный с наемным транспортом. В Липецкой области он оказался проездом по пути из Москвы в Краснодар. В 23.30, проезжая по трассе М4, водитель грузовика заехал в дорожный карман, чтобы передохнуть и отлучился.

Кладбище посылок под Липецком.

По словам водителя, когда он вернулся, заметил, что пломбы с грузовика сорваны. Мужчина вызвал полицию, сообщил об инциденте и поехал дальше по маршруту, чтобы не отстать от графика. Распакованные посылки нашли в нескольких километрах от того места, где останавливался водитель.

На фотографиях видно, что на многих пакетах в адресатах числятся жители Краснодарского края. Но как выяснилось, среди тех, кому не дошла посылка были и жители Ельца.

Кладбище посылок под Липецком "ДТП Елец"Фото: vk.com

– Зарегистрировано два заявления от жителей Ельца, – пояснила «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области. – По данному факту проводится проверка.

В пресс-службе УФПС прокомментировали, что вместе с полицией в случившемся разбирается и служба безопасности почты. Всем, чьи посылки украли, возместят ущерб по закону «О почтовой связи».

Напомним, что похожий случай произошел в Липецке в конце лета 2017 года, когда в лесу несколько раз находили раскрытые коробки от смартфонов. Как выяснилось, тогда на грузовики с почтой также обворовали злодеи.