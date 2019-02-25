2019-02-25T17:13:53+03:00
Происшествия

В Липецке разбираются, кто напал на грузовик с посылками

Кто устроил на поле «кладбище посылок» пока не выяснили [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Кладбище посылок под Липецком "ДТП Елец"Кладбище посылок под Липецком "ДТП Елец"Фото: vk.com
Изменить размер текста:

В Липецкой области продолжают разбираться с инцидентом с разбросанными по полю посылками. «Кладбище посылок» заметили в конце прошлой недели жители Елецкого района. Очевидцы сняли фото и видео и выложили в соцсети. Вскрытые коробки из-под техники и многочисленные пакеты были разбросаны по площади около 20 м2 у трассы в районе Хлебной базы под Ельцом.

– А люди ждут посылки, которые к ним так и не доедут, – написала автор фото. – Лес, район Хлебная база, возле железной дороги. Вчера утром этого не было.

Позже выяснилось, что почту вез наемный с наемным транспортом. В Липецкой области он оказался проездом по пути из Москвы в Краснодар. В 23.30, проезжая по трассе М4, водитель грузовика заехал в дорожный карман, чтобы передохнуть и отлучился.

Кладбище посылок под Липецком.

По словам водителя, когда он вернулся, заметил, что пломбы с грузовика сорваны. Мужчина вызвал полицию, сообщил об инциденте и поехал дальше по маршруту, чтобы не отстать от графика. Распакованные посылки нашли в нескольких километрах от того места, где останавливался водитель.

На фотографиях видно, что на многих пакетах в адресатах числятся жители Краснодарского края. Но как выяснилось, среди тех, кому не дошла посылка были и жители Ельца.

Кладбище посылок под Липецком "ДТП Елец" Фото: vk.com

Кладбище посылок под Липецком "ДТП Елец"Фото: vk.com

– Зарегистрировано два заявления от жителей Ельца, – пояснила «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области. – По данному факту проводится проверка.

В пресс-службе УФПС прокомментировали, что вместе с полицией в случившемся разбирается и служба безопасности почты. Всем, чьи посылки украли, возместят ущерб по закону «О почтовой связи».

Напомним, что похожий случай произошел в Липецке в конце лета 2017 года, когда в лесу несколько раз находили раскрытые коробки от смартфонов. Как выяснилось, тогда на грузовики с почтой также обворовали злодеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Семья утонувшего топ-менеджера «Почты России» через суд требует у фитнес-клуба 3.5 миллиона рублей
По мнению родственников, во всем виноваты сотрудники «Спорт лайн клаб», которые не провели инструктаж для Максима Парамонова, хотя он говорил, что не умеет плавать
Новости 24
В Липецкой области дополнительное образование детей осуществляется за счет бюджета
Обманутые дольщики Липецка имеют право на бесплатного юриста
В Липецке обещают ветер и мокрый снег
Липчанин сдал в ломбард ордена и медали ветерана Отечественной войны
В Сырском руднике Липецка два дня будут отключать питьевую воду
Многодетным семьям в Липецкой области расшили список льгот
Первым вице-губернатором Липецкой области стал ответственный за сельское хозяйство
В Липецке будут судить директора турфирмы за мошенничество на 2.5 млн. рублей
В Воронеже прошла крупная медиапремия «Бал прессы, бизнеса и власти»
Под Липецком водитель насмерть сбил пешехода и попал в больницу
В День защитника Отечества у липчанина угнали машину
Липчане пожаловались на грязный общественный транспорт
Липецкие хоккеисты обыграли «Прогресс» из Глазова в День защитника Отечества
Ночью в Липецке до -23 градусов, а в воскресенье снег
Липчане почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания
Липецким школьникам и студентам показали оружие и работу служебных собак
Липчане застряли в предпраздничных пробках
23 февраля в Липецке северный ветер и до 11 градусов мороза
Уголовное дело о мальчике с ожогами передали Следственному комитету Липецка
Мальчишки подрались на детском хоккейном турнире в Липецке
Под Липецком на трассе столкнулись три иномарки
Звезда сериала «Молодежка» фотографировался с липчанами и раздавал автографы
В Липецке нашли 21-летнего парня
Воры украли два аккумулятора из грузовика в Липецке
В Липецке в столкновении легковушек пострадала 5-летняя девочка
За сутки мошенники обманули 9 липчан на 650000 рублей
Липчане переворачивали покрышки, подтягивались и стреляли из оружия