2019-02-26T10:51:52+03:00
Общество

В Липецкой области заработал китайский завод по производству дрожжей

27 февраля на территории ОЭЗ «Данков» состоится торжественное открытие предприятия
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27 февраля 2019 года в особой экономической зоне промышленно-производственного типа регионального уровня «Данков» Липецкой области состоится торжественное открытие завода Angel – первого китайского дрожжевого предприятия на территории России.

По словам врио главы администрации липецкой области: «Предприятие в Липецкой области является частью реализации совместной инициативы Президента РФ В.В. Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс – один путь». Оно построено в соответствии с Соглашением об инвестициях между администрацией Липецкой области, администрацией Данковского муниципального района и компанией Angel Yeast Co., Ltd. Объем инвестиций составил более 100 миллионов долларов США, 20% из которых направлены на экологическую безопасность».

Данковский завод – самое современное производство группы компаний Angel. Проектная мощность предприятия – 15 тысяч тонн сухих и 15 тысяч тонн прессованных дрожжей в год.

Запуск нового производства повысит уровень производства дрожжей в России, улучшит внутренний дрожжевой рынок и будет способствовать развитию российской хлебопекарной промышленности.

Кроме того, на предприятии будут производить экологически чистые органические удобрения и корма для животных.

В данный момент в ООО «Ангел Ист Рус» трудятся более 500 человек.

Продукцию планируется поставлять на внутренний рынок, а также в страны Ближнего Востока и СНГ.

Справка: Angel Yeast Co., Ltd более 30 лет занимается разработкой и массовым производством дрожжей и их производных. Основанная в 1986 году, она в настоящее время входит в тройку мировых лидеров индустрии. На данный момент 8 производственных баз Angel располагаются в Китае и 2 за рубежом – в Египте и России.

Компания производит хлебопекарные дрожжи, разрыхлители, улучшители теста и прочие пищевые ингредиенты под одним из самых известных в мире брендов – Angel.

Также она выпускает дрожжи для приготовления алкогольных напитков, дрожжевые экстракты, биологически активные добавки, корма для животных, удобрения, питательные среды для микроорганизмов и т.д.

Продукцию компании знают более чем в 150 странах и регионах мира. Вся она сертифицирована по международным стандартам контроля управления качеством BRC, ISO 22000, HACCP, GMP, Kosher и Halal.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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