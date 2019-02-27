НЛМК стал партнером международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

НЛМК стал генеральным партнером международного инженерного чемпионата «CASE-IN 2019» в студенческой лиге направления «Металлургия».

Чемпионат «CASE-IN» – крупнейшее соревнование по решению инженерных кейсов в России и СНГ. В нем пять лиг, включая студенческую. В ходе отборочного этапа участники решают инженерный кейс по актуальной тематике конкретного предприятия.

В этом году сотрудники дирекции по анализу данных и моделированию НЛМК предложили студентам из десяти вузов России и стран СНГ актуальную производственную задачу на тему «Цифровая трансформация». 16 февраля участники отборочных этапов получили кейсовые задания и приступили к их решению. 27 февраля в Липецком государственном техническом университете (ЛГТУ, г. Липецк) и Уральском федеральном университете (УрФУ, г. Екатеринбург) прошли презентации решений кейса.

Экспертами чемпионата в ЛГТУ и УрФУ стали специалисты Новолипецкого комбината и НЛМК-Урал. Победители отборочных этапов отправятся на финал в Москву.

НЛМК уже в третий раз выступает партнером студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению «Металлургия, а прошлом году компания стала генеральным партнером чемпионата CUP MISIS CASE на базе МИСИС.

Целью студенческой лиги является популяризация инженерно-технического образования и выявление перспективных учащихся по различным направлениям, в том числе по металлургии. В чемпионате CASE-IN 2019 примут участие более 5000 студентов из 56 вузов России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В 2017 году чемпионами лиги стала команда ЛГТУ, в прошлом году - УрФУ.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: логотип.