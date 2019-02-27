2019-02-27T09:51:29+03:00
Общество

НЛМК стал партнером международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

Студенты из 10 вузов России и стран СНГ решали задачу на тему «Цифровая трансформация»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

НЛМК стал генеральным партнером международного инженерного чемпионата «CASE-IN 2019» в студенческой лиге направления «Металлургия».

Чемпионат «CASE-IN» – крупнейшее соревнование по решению инженерных кейсов в России и СНГ. В нем пять лиг, включая студенческую. В ходе отборочного этапа участники решают инженерный кейс по актуальной тематике конкретного предприятия.

В этом году сотрудники дирекции по анализу данных и моделированию НЛМК предложили студентам из десяти вузов России и стран СНГ актуальную производственную задачу на тему «Цифровая трансформация». 16 февраля участники отборочных этапов получили кейсовые задания и приступили к их решению. 27 февраля в Липецком государственном техническом университете (ЛГТУ, г. Липецк) и Уральском федеральном университете (УрФУ, г. Екатеринбург) прошли презентации решений кейса.

Экспертами чемпионата в ЛГТУ и УрФУ стали специалисты Новолипецкого комбината и НЛМК-Урал. Победители отборочных этапов отправятся на финал в Москву.

НЛМК уже в третий раз выступает партнером студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению «Металлургия, а прошлом году компания стала генеральным партнером чемпионата CUP MISIS CASE на базе МИСИС.

Целью студенческой лиги является популяризация инженерно-технического образования и выявление перспективных учащихся по различным направлениям, в том числе по металлургии. В чемпионате CASE-IN 2019 примут участие более 5000 студентов из 56 вузов России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В 2017 году чемпионами лиги стала команда ЛГТУ, в прошлом году - УрФУ.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: логотип.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как семья Арашуковых воровала миллионы, превращая пенсионеров в должников: расследование Ульяны Скойбеды
Член следственно-оперативной группы поделился с нашим обозревателем эксклюзивными подробностями громкого уголовного дела. Часть 2 [фото, видео, эксклюзив kp.ru]
Новости 24
В Липецке "Лада" проехала на красный и врезалась в "Шевроле"
В Липецке наледь вместе с ограждением упала с крыши дома
В торговом павильоне Липецка изъяли более 25 литров водки
В Липецке бомж выбил дверь и вынес из квартиры картину и счетчик
Под Липецком пропала девушка со шрамами на руке
К 8 Марта в Липецке вырастили 18000 тюльпанов и 500 гиацинтов
В среду в Липецке до +3 градусов и мокрый снег
В Липецке внук чуть не пришиб бабушку табуретом
Липчан просят помочь в покупке обезьян для зоопарка
Автобусный парк Липецкой области ждет масштабное обновление
В Липецке установят 14 постов весового контроля для грузовиков
Под Липецком дальнобойщика избили прикладом, прострелили ноги и отняли фуру с грузом
В Липецке ледяная глыба разбила крышу "Лады"
Оздоровительный центр Липецка оштрафовали на 50000 рублей за грубые нарушения