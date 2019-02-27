«Успешная работа там, где выстроена система – умно и грамотно»

«Надо делать так, чтобы самим нравилось, ведь стараемся для себя», - так кратко и емко глава Грязинского района Владимир Рощупкин охарактеризовал в беседе тактику, смысл работы по улучшению качества жизни грязинцев. А достижению высоких результатов в развитии района помогает доверие между местными властями и жителями. И сегодня Грязинский район – это то место, где у людей есть уверенность в завтрашнем дне, где им комфортно. Здесь ухоженные парки и скверы, все возможности для занятий творчеством и активного отдыха. И не случайно, побывавший здесь врио главы региона Игорь Артамонов испытал, по его словам, «легкое потрясение». «Хочется сказать спасибо вам, вашему руководителю за то, что вы содержите город в таком состоянии, в котором я его увидел», - отметил он в ходе встречи с грязинцами.

И планов у местных властей по развитию района, как всегда предостаточно. Особое внимание будет уделено улучшению среды обитания – намечено благоустройство территории возле спортшколы, реконструкция набережной, дорожный ремонт и т.д.

- Все гладко не может быть, но мы привыкли преодолевать трудности, - делится Владимир Тимофеевич. – Большое внимание уделяем социальным объектам. Вопросы обеспечения теплом, водой, светом сняты – и здесь пройден большой путь, если вспомнить, что было лет 15 назад. Считаю, что надо выработать систему – умно и грамотно, а потом не мешать работе, и я доволен тем, что такой механизм у нас создан. В числе успешных предприятий района - наш «Водоканал», который на своем примере рачительного хозяйствования показывает, как нужно трудиться. Для всех нас вопрос один – добросовестно работать, ведь мы улучшаем условия проживания на своей земле, в своем доме. Надо делать то, что нужно, и все будет хорошо.

Мы побывали на одном из ведущих предприятии района ООО «Водоканал», чтобы на месте, «в деле» посмотреть модель эффективного хозяйствования.

«Выше 2-го этажа вода не поднималась»

…А еще не было горячей воды, улица Советская была в нечистотах, котельные вставали из-за отсутствия воды, при любом порыве приходилось останавливать водозабор. Да и сама вода не фильтровалась – не доходила до очистных сооружений. Такова была неприглядная картина в местном предприятии «Водоканал», когда его в 1993 г. возглавил 34- летний Петр Елисеев, придя с должности главного инженера «Сельхозтехники».

- Фронт работ был огромный, но мы взялись за последовательное устранение проблем водоснабжения и водоотведения. Подобрался отличный коллектив, огромную поддержку оказал глава района, - вспоминает те нелегкие времена Петр Николаевич.

Кропотливый труд, творческий подход к решению задач сделали свое дело. Сегодня система «Водоканала» работает как хорошо отлаженный механизм – 2-3 часовые перебои с водой уже считаются ЧП. Дежурные бригады работают круглосуточно, и, по словам гендиректора, он иногда узнает о порыве постфактум – утром диспетчер информирует об имевшей место проблеме и об оперативном ее устранении.

Генеральный директор ООО "Водоканал" Петр Елисеев

Среди лучших в стране

В просторном кабинете гендиректора и светло, и уютно, глаз радуют пышные комнатные растения (одних красочных орхидей около двух десятков). Взгляд останавливает и стена грамот и дипломов – навскидку их больше 70 (ими забиты еще и полки шкафов). Такой впечатляющий «набор» легко объясним, ведь грязинский «Водоканал» - одно из самых успешных предприятий отрасли в стране. Среди более 3600 водоканалов России грязинцы на 17 месте по совокупным критериям эффективности, а по некоторым показателям им нет равных. Оборот предприятия составляет 300 млн рублей, за последние 5 лет «Водоканал» провел серьезную реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения. Сегодня грязинские очистные сооружения автоматизированы, они соответствуют европейскому уровню и считаются одними из лучших в России. По программе энергосбережения за 5 лет было освоено более 12 млн рублей. Причем экономия затрат на электроэнергию только за прошлый год составила свыше 5,5 млн рублей. Сегодня на предприятии удельный расход на подъем одного кубометра воды составляет 0,355 кВт. Это лучший показатель в стране.

Одна из составляющих высоких показателей – грамотная эксплуатация оборудования. Как отметил Петр Елисеев, с 2000 года они на скважинах не поменяли ни одного насоса по причине их сгорания. Много технических новшеств, дающих весомую экономию средств, здесь внедрено благодаря отличным техническим специалистам «Водоканала».

Свои «кулибины»

На предприятии собственными силами сделали диспетчеризацию. Теперь достаточно нажатия одной кнопки, чтобы запустить все котельные с начала сезона, а потом также легко управлять ими дистанционно. Ничего подобного в районах области (и в соседних регионах) нет.

А началась диспетчеризация, как вспоминает Петр Николаевич, с банального. «Умная охрана» дома на телефоне дала сбой, устанавливающих ее некогда спецов было уже не сыскать, и он обратился к «технарям» родного предприятия. Те быстро устранили проблему, и гендиректор решил – а почему бы такую охрану не смонтировать на скважине, складе, добавив контроль давления, запуска… Приехавшие с Липецка специалисты фирмы оценили автоматизацию скважины в 170 тысяч рублей. Посовещавшись со своими «кулибиными», решили попробовать сами – достали необходимые детали и в итоге все сделали…за 7 (!) тысяч рублей.

- Потихоньку автоматизировали все скважины, составили программу, потом взялись за котельные. В итоге вышла большая экономия средств плюс удобство, оперативность в обслуживании, - делится Петр Елисеев. – Люди еще не успевают сообщить о порыве, а мы уже знаем, где это произошло, и решаем проблему.

В диспетчерской картина водо- и теплоснабжения района как на ладони

Легким движением руки

В диспетчерской «Водоканала», где мы побывали, на мониторах отражена работа всей системы водотеплоснабжения района.

- Здесь на экране выведены котельные, мы можем дистанционно регулировать температуру котлов, обслуживание автоматическое, наблюдение круглосуточное, - поясняет диспетчер Светлана Осипова.

Работает в непрерывном режиме и «горячая линия». Возникшие проблемы диспетчеры устраняют или сами «по удаленке», либо при необходимости направляют специалистов. Так же организовано дистанционное наблюдение (и управление) за работой скважин. Все удобно, современно и позволяет оперативно контролировать и быстро решать возникшие проблемы водо- и теплоснабжения.

Малопродуктивное старое оборудование заменили на современное новое

Очистка – по евростандарту

Грязинские очистные сооружения – это фактически завод по переработке стоков, раскинувшийся на обширной площади в несколько гектаров. Его производственная мощность 25 тыс кубометров в сутки, на предприятии проведена серьезная реконструкция.

- Часть сооружений вывели из цикла обработки, некоторые законсервированы, схему упростили, все переоборудовали. Сейчас на те же объемы нам хватает 27 кВт вместо прежних 500 кВт, так что экономия электроэнергии очень существенная, - поясняет гендиректор в ходе нашей экскурсии с начальником участка Анатолием Шароновым.

Причем проводили реконструкцию своими силами, с поддержкой района и Особой экономической зоны «Липецк». И здесь вышла изрядная экономия – было затрачено 63 млн рублей., в то время, как петербургские специалисты, которых поначалу собирались привлечь к проекту реконструкции, оценили ее в 700 млн рублей.

Побывали мы и в новом здании механической очистки, посмотрели, где живут более 20 видов бактерий, необходимых для очистки стоков (чем больше их разновидностей, тем чище очистка). Отметили для себя, что находясь на очистных сооружениях, не чувствовали характерного запаха, чему так же удивляются разного рода проверяющие. Посетили и станцию глубокой доочистки, где стоки заходят через микрофильтры (раньше здесь ничего не работало). Изюминка тут – песчаные фильтры, специальный кварцевый песок доставляется из Волгограда. А на выходе сточные воды, проходя 4 этапа очистки, получаются чище (плюс обогащены кислородом), чем вода в реках Байгора и Матыра, куда идут стоки.

В аккредитованной лаборатории вода проверяется по всем параметрам

Воду можно пить из-под крана

Речь, конечно, идет о той питьевой воде, что в зоне ответственности грязинского «Водоканала». Как заметил Петр Елисеев, он предпочитает пить воду из-под крана. Да и как мы сами убедились – грязинская вода мягче, приятная на вкус и, как выяснилось, соответствует всем необходимым требованиям.

Качество и питьевой, и сточной воды определяется в объединенной испытательной аккредитованной лаборатории «Водоканала». Здесь работают 12 специалистов, внедрены новые стандарты, каждый из работников прошел переподготовку. Вода исследуется по многим параметрам, в том числе, по концентрации загрязняющих веществ, общесолевому составу, по микробиологии. Кроме того, лаборатория оказывает услуги по исследованию качества воды в других районах.

- Отбираем ежедневно воду на местах – по сетям, по реке, в скважинах, - поясняет заведующая испытательной лабораторией Вера Лысцова. – Наша питьевая вода полностью выдерживает СанПиН, «сырую» воду смело можно пить.

И еще важный нюанс. Грязинцы используют не пресловутый хлор, а гипохлорит натрия - современную и более безопасную для здоровья схему для очистки.

После очистки сточная вода становится прозрачной

В автоматическом режиме

Станция 2-го подъема, ставшая конечным пунктом нашей экскурсии, была построена в 2002 г, что называется, в чистом поле. Вода со скважин приходит сюда в аккумулирующие емкости на несколько тысяч кубов и далее - в ОЭЗ, водозабор и в Грязи. Пять лет назад станция была переоснащена и теперь, фактически, работает в автоматическом режиме. По периметру ее весьма обширной территории установлены видеокамеры, на обслуживании задействован всего один человек. Здесь смонтирована современная аппаратура мирового уровня, вся необходимая информация заведена на диспетчерский пульт, откуда можно проводить регулировку и управление всеми параметрами. Переоснащенность новым оборудованием, как показало время, себя полностью оправдывает и дает для «Водоканала» ощутимую экономию средств.

В условиях рынка

Сегодня в ведении ООО «Водоканал» 395 км водопроводных и почти 100 км канализационных сетей, 91 скважина, 6 очистных сооружений ,47 водонапорных башен, 16 канализационных станций. А еще автопарк, производственная база… Управлять, содержать (да еще развивать) такое внушительное хозяйство требует больших средств.

- Мы сильно ограничены тарифом, и приходится самим зарабатывать, чтобы не просто существовать, а расти и развиваться. При рыночных реалиях работать очень нелегко, но интересно, ко всему должен быть творческий подход, - замечает Петр Елисеев.

Грязинский «Водоканал», несмотря на разные перипетии остался автономным, работает по концессионному соглашению сроком на 25 лет. Основное производство (водоснабжение и водоотведение) в деятельности предприятия составляет 46%, остальные 54% - это зарабатывание средств для развития сети. И этот спектр деятельности весьма широк – строительство, перевооружение и обслуживание котельных, строительство водопроводов, школ, д/садиков…Кроме того, «Водоканал» обслуживает Добринский, Усманский, Липецкий районы по анализам воды. Благодаря заработанным средствам удается содержать в порядке сети (относительно проблемные составляют менее 30%), самим менять изношенные участки. К примеру, своими силами поменяли 9 км (из 12 км) 530 мм трубопровода. Дважды в год проводится опрессовка сети (чего никто не делает). Ведется большая работа по энергосбережению - проводится мониторинг водозаборов, заказано современное немецкое оборудование. На некоторых котельных (это результат переоборудования) экономия составляет 42%.

Умелое управление, креативный подход в решении задач, отличные специалисты – и еще целый ряд составляющих обеспечивают эффективность работы предприятия. В успешности работы «Водоканала» огромная заслуга его руководителя Петра Николаевича Елисеева. В значительной степени благодаря его личностным качествам и организаторским способностям «Водоканал» стал образцом в системе липецкого ЖКХ. Предприятие активно участвует в общественной жизни района, благотворительности. Наглядный тому пример – новый стадион в Грязях, в строительстве которого «Водоканал» принял самое деятельное участие.

Когда коллектив – единая команда

За четверть века работы в «Водоканале» выработан свой стиль работы. Это, прежде всего, ответственность, профессионализм, доверие.

Рабочий день, как всегда, начинается на предприятии с 7 утра, все расписано, каждый знает, чем будет заниматься и у людей есть мотивация. Коллективный договор «Водоканала» признан одним из лучших среди предприятий ЖКХ России. Сотрудникам предоставляется льготное питание (комплексный обед обходится примерно в 80 руб.), бесплатные оздоровительные мероприятия, дополнительные соцвыплаты. Футбольная команда «Водоканала» - одна из лучших в районе, постоянно занимает призовые места и на областном уровне. В коллективе, состоящем из почти 300 человек, 21 работник удостоены звания «Почетный работник ЖКХ», а Петр Елисеев, являющийся почетным гражданином Грязинского района удостоен высокого звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства России». Здесь работает 12 семейных династий, более трети работников – молодые специалисты.

Петр Елисеев показывает очистные сооружения.

- Коллектив у нас замечательный – отличные бухгалтеры, плановики, юристы, специалисты по охране труда, классные технические специалисты – они профессионалы своего дела, - делится Петр Николаевич. – Никого не надо подгонять, я уверен в своих работниках, люди на самоконтроле, я ими горжусь.

Владимир КУЛИК. Фото автора.