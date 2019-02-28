В Липецке продегустировали продукты со Знаком Качества.

Вопрос о качестве товаров, что приобретают потребители, всегда остается актуальным. Липецкая область нацелена удовлетворить желания покупателей, которые хотят видеть на полках магазинов продукцию надлежащего качества.

Закупочная сессия в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 28 февраля, в областном центре состоялась закупочная сессия. Здесь собрались производители продукции, удостоенной Российского Знака Качества из 10 регионов страны: Московской, Брянской, Белгородской, Смоленской, Владимирской, Ивановской областей и Санкт-Петербурга. Они презентовали свои товары, а также устроили дегустацию. На столах разложили сыры, колбасы, молочную продукцию, хлебобулочные изделия. Также для липчан привезли ткани и моющие средства.

Закупочная сессия в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

- Знак Качества - это государственный российский знак, который подтверждает самое высокое качество продуктов, даже выше ГОСТов, - отметила заместитель руководителя Роскачества Светлана Володина. - Обязательное условие получения такого Знака - российское производство товара. Знак Качества присуждается на 3 года. За это время проходят промежуточные проверки. Если в ходе проверки результат окажется не тем, каким должен быть, то знак качества отзывается. Роскачество закупает продукцию точно также, как обычный покупатель. Наши закупщики ходят по торговым сетям, берут продукты с полок, а после проверяют в лаборатории. Иногда заказываем товары по интернету.

Закупочная сессия в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

На закупочной сессии присутствовали руководители торговых и оптовых предприятий, розничных рынков региона. Они попробовали предложенные продукты, а также обменялись контактами с производителями. Собственно, им и придется решать, получат ли липчане продукцию со Знаком Качества.

- В торговых сетях Липецкой области на сегодняшний день присутствует 121 товар со Знаком Качества, - сообщил начальник регионального управления потребительского рынка и ценовой политики Николай Киреев. - Мы пригласили сегодня тех производителей, чья продукция отмечена знаком Качества, но пока этих товаров нет в регионе. Мы хотим, чтобы жители области покупали только качественный товар. У липецких производителей хорошая продукция. Но только один получил Знак Качества.

Закупочная сессия в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

А что выигрывают производители, закупая товары с соответсвующим знаком? По мнению Светланы Володиной, наличие продукции со Знаком Качества ведет к ростам продаж. Воспитывается умный потребитель, который, зайдя в магазин, купит товар со Знаком. Стоимость такой продукции разная, в зависимости от категории товара.