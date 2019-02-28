Как стать премьер-министром в школьном государстве

Как подготовиться к взрослой жизни, получить качественное образование, жить насыщенной школьной жизнью, стать премьер-министром в школьном государстве? Об этом мы узнали, побывав в одной из лучших липецких школ с более чем 50-летней историей, – МБОУСОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 47.

В «послужном списке» ее преподавателей и учеников многочисленные награды и достижения, в том числе, всероссийского уровня. Но чтобы прийти к «формуле успеха» потребовались долгие годы кропотливого труда.

«Знания без воспитания – меч в руках сумасшедшего»

Это высказывание Д.И. Менделеева стало девизом в деятельности Галины Ивановны Галкиной, которая в 1991 г. пришла в 47-ю школу как заместитель по учебной работе (став через 5 лет директором). За плечами был бесценный опыт работы с именитым липецким педагогом В.А.Котельниковым, и душа больше тяготела к воспитательной деятельности.

…Школа начала 90-х, спальный район, 59 учеников на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, тяга к знаниям у ребят близка к нулю…Ситуацию надо было срочно выправлять, и Галина Галкина предложила объединить усилия 2-х школ (на базе СОШ № 47 располагалась и детская школа искусств № 7). Ключевым для развития учреждения стал 1994 год, когда педагогический коллектив включился в областной эксперимент на тему «Воспитание нравственности учащихся через овладение музыкальной культурой».

Работа была направлена на создание модели развивающего обучения и воспитания для формирования творческой личности, способной принимать оптимальные и адекватные решения.

Знание – понимание – умение – навыки – мастерство – творчество – путь, по которому шло совершенствование образовательной деятельности школы.

Стержневой линией в деятельности педколлектива стало создание системы художественно-эстетического образования школьников: к вокально-хоровым классам, начавшим функционировать в период реализации эксперимента, добавились хореографические и художественно-графические классы

Программы учебных дисциплин: сольфеджио, музыкальная литература, история искусств, классический, народно-сценический, современный танец, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство способствовали овладению средствами мыслительной деятельности, познавательной активности, рефлексии, что привело к более высоким результатам обученности, повышению уровня воспитанности, общей культуры детей.

Эффект 10-летнего эксперимента, охватившего целое школьное поколение, превзошел ожидания - вспоминает Галина Ивановна

Ребята заметно подтянулись в культурном плане, изменения сказались на внешнем и внутреннем облике («что вы с ними делаете?» - удивляются коллеги и гости школы). Одновременно повысилось и качество знаний – с 33 до 60 (!) %, а в 2003 г. 47-я школа получила статус школы с углубленным изучением отдельных предметов.

Для многих ребят художественно-эстетическая направленность обучения определила их будущее. Кто-то продолжил образование в «Гнесинке», либо получил в вузах профессии модельера, дизайнера, художественного руководителя.

В этом году выпускается последний (увы, результат оптимизации) хореографический класс. Но коллектив школы старается поддерживать и развивать сформированный базис, внедряя новые формы работы.

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На «Серебряной орбите» самоуправления

Более 15 лет особое внимание педколлектива сосредоточено на решении проблем воспитания и социализации обучающихся.

Прежние знания и опыт Галины Галкиной в развитии ученического самоуправления оказался востребованным. После творческой переработки и видоизменения самой схемы «ученической автономии» в 2002 году была создана модель–школьное государство «Серебряная орбита» со своим флагом, гербом, денежной единицей, обеспечивающая социализацию личности через работу в органах ученического самоуправления и школьных детских общественных объединениях . В него входят классные коллективы с 5 по 11 класс. В государстве действуют выборный президент и правительство, парламент и профильные комитеты.

- Мы нашли для детей нишу чем им заняться и как сорганизовать свою внеурочную деятельность. Главная цель - организация досуга и подготовка ребят к «взрослой жизни», возможность самореализации, формирования позитивного социального опыта - поясняет Галина Ивановна.

В школьной республике все, как и у «старших товарищей» - предвыборные программы, дебаты (в этом году 6 кандидатов), были импичменты и популистские обещания.

- Воспитывая у ребят гражданскую позицию, стараемся, чтобы в этой «игре» у них не было формализма, копирования негатива, вырабатывалось умение отделять зерна от плевел, - отмечает директор школы.

По инициативе и при непосредственном участии лидеров ученического самоуправления в последние годы в ОУ сделано многое, например, прекрасный проект лидеров - «Дневник обучающегося 47-й школы»,

Нашей «визитной карточкой» является ежегодный открытый четырёхдневный фестиваль лидеров ученического самоуправления школ города Липецка «Диалог цивилизаций». Основные задачи Фестиваля:

освоение участниками основных демократических процедур гражданского общества, формирование культуры деловых и правовых отношений;

знакомство с содержанием экономических и политических отношений на государственном и межгосударственном уровне в условиях современной рыночной экономики;

обучение школьного актива, совершенствование форм самоуправления в образовательных учреждениях.

Ещё в 1999 году была возрождена школьная пионерская организация «Вместе» им. И.А.Флёрова. Члены пионерской организации являются активными участниками городских и областных фестивалей, смотров-конкурсов. Сегодня она объединяет почти 170 ребят средних классов. Понятно, что все на добровольной основе, другие девиз и клятва, но остались и добрые дела, и задорный «дух пионерии».

С 2016 г. школа стала пилотной, а потом опорной площадкой общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ).

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С точки зрения президента и премьера

Какая польза ребятам от ученического самоуправления, что они почерпнули для себя? И что сами думают об этом?

В разговоре с десятиклассницей Анной Кретининой невольно внутренне собрался (ведь говорю с премьер-министром!). Сразу отмечаешь открытый взгляд, четкий ход мысли и отсутствие «зажатости».

- Ученическое самоуправление – тот путь, который мне нравится проходить, он позволяет выявлять и воспитывать у себя новые личностные качества, - уверенно отвечает Анна, которая в будущем собирается стать учителем начальных классов и вернуться в родную школу. – Благодаря нашей активности в школе появился флэтбол, мы выиграли грант и скоро откроем музей ученического самоуправления. У нас есть школьное ТВ, свои ютуб-канал и газета (в информационно-медийном направлении ребята неоднократно были победителями на всероссийском уровне – авт.)

За внешнюю политику школьной республики отвечает ее президент Марина Лучинкина. Ребята в этом году заключили договор о сотрудничестве с гимназией №4 Великого Новгорода, а до этого побывали с визитом у коллег из Кисловодска.

- Наша деятельность приносит пользу школе, важна и лично мне в плане ораторского мастерства, добавляет уверенности в себе, – говорит Марина.

Как рассказала руководитель школьной ячейки РДШ Алина Дырдина, ребята активно участвуют во всех направлениях РДШ. Это и популяризация здорового образа жизни, проведение ярмарок для сбора средств в помощь детским домам, и участие в волонтерском движении, военно-патриотическое воспитание.

- Российское движение школьников – это и возможность делать добрые дела, и участвовать во всероссийских конкурсах, плюс собственное развитие, - замечает Алина.

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Системная работа

Все достижения школы в плане воспитания и повышения качества образования – результат именно командных усилий.

- Спонтанного ничего нет, все это результат многолетней кропотливой системной работы коллектива единомышленников. У нас много творчески мыслящих, инициативных педагогов. Яркий пример - приход в школу в 1996 году нашего выпускника, преподавателя немецкого языка Игоря Катасонова, - отмечает Галина Ивановна. – Но основа воспитания закладывается в семье. Школа должна оказать педагогическую помощь и поддержку детям, скорректировать поведение, развить положительные качества ребенка, ведь со стороны родителей им часто не хватает внимания и тепла.

Миссия школы – подготовка к жизни успешного человека, образованного, воспитанного, активного, творческого и в то же время дисциплинированного. Это самая главная цель, к которой мы стремимся.

И такая целеустремленность и заряженность на успех приносит ощутимые плоды. География выпуска своих питомцев во взрослую жизнь у школы №47 самая обширная. Ребята поступают в престижные вузы Москвы (в их числе МГУ, Высшая школа экономики, «Бауманка», МГИМО ) и Санкт-Петербурга, Липецка и Воронежа. И там они сразу проявляются, становясь лидерами.

А планов у школы, как всегда немало. В этом году это и реконструкция футбольного поля, и строительство крытого спорткомплекса. Но приоритеты остаются неизменны, высокий уровень культуры и образования школьников.

Владимир КУЛИК. Фото автора.