По поручению Путина в Липецке введут квоты на выбросы в атмосферу

К Липецку применят закон о квотах на грязный воздух, который потребовал принять Владимир Путин в Послании федеральному собранию. Согласно перечню поручений президента на сайте Кремля, систему квотированных выбросов и загрязняющих вещество в атмосферу применят в промышленных центрах и прежде всего в 12 городах с наиболее сложной экологической обстановкой – это Липецк, Челябинск, Магнитогорск, Красноярск, Братск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Омск, Норильск, Чита и Череповец. Госдума примет закон уже на весенней сессии, срок его исполнения – 1 июля 2019 года.

Минприроды уже направило в правительство проект закона о квотированных выбросах. Он предоставит регионам право самим устанавливать нормативы выбросов для предприятий в черте региона. Нормативы будут высчитывать исходя из экологической ситуации в области, а не на федеральном уровне, как раньше.

– В указанных городах на основе данных сводных расчетов промышленным предприятиям может быть дополнительно ограничен объем разрешенных выбросов, – поясняет Минприроды. – В этом случае предприятия будут обязаны разработать и реализовать мероприятия по достижению установленных ограничений.

Помимо нормативов, в законе предусмотрено, что Росприроднадзор может внепланово выезжать на предприятие с проверкой в случае неблагоприятных метеоусловий, когда вредные выбросы плохо рассеваются и предприятия должны временно снижать объемы.

В перспективе, новые расчеты должны выявить вклад в загрязнение атмосферы каждого конкретного источника и наиболее неблагоприятные зоны. Это стимулирует загрязняющие предприятия внедрить более современные технологии по очистке выбросов.

Напомним, что год назад Владимир Путин уже упоминал Липецк в числе городов с особо острыми экологическими проблемами. Тогда президент озвучил те же города, в которых теперь введут квоты на грязный воздух. Также проблема экологии в Липецке звучала в майском указе президента, где говорилось, что снижение выбросов в атмосферу –ключевая задача.