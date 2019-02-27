2019-02-27T16:11:31+03:00
Экономика

Энергопутешествие сквозь время и пространство

Специалисты Липецкэнерго познакомили школьников из Центра дополнительного образования с историей эволюции энергетики
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Остроительстве первых гидроэлектростанций и развитии энергетики на липецкой земле юные гости узнали в историческом музее филиала. Здесь ребята с интересом рассматривали макет одной из крупнейших подстанций Липецка «Северная», а также приборы и приспособления энергетиков середины прошлого века. Помимо экскурсии школьники приняли участие в занимательной энерговикторине, а самые активные из них получили полезные подарки от энергетиков.

Понаблюдать за работой диспетчеров в реальном времени ребята смогли, посетив центр управления сетями. На все вопросы о том, как работает электросетевой комплекс Липецкой области сегодняи как осуществляется дистанционное управление энергообъектами в онлайн-режиме, ответил диспетчер ЦУС.

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Самой интересной частью энергопутешествия для молодого поколения стала яркая презентация о цифровом будущем энергосистемы региона. Квадрокоптеры, исследующие воздушные линии с высоты птичьего полета, современные энергогаджеты, цифровые подстанции и единый центр управления сетями доказали ребятам, что энергетика не стоит на месте, а идет в ногу со временем.

Реклама Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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