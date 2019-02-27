Игорь Артамонов: "Мы приветствуем инвесторов с высокотехнологичными производствами"

Большая часть продукции, произведенной на липецком заводе китайской компании «Ангел Ист Рус», будет экспортироваться. И это важно для региона, поскольку дает возможность для наращивания экспортного потенциала в сельском хозяйстве. Об этом заявил врио главы Липецкой области Игорь Артамонов, комментируя состоявшееся 27 февраля открытие производства в особой экономической зоне регионального уровня "Данков".

- Всегда здорово, когда заходят инвесторы, которые предлагают высокотехнологичную интеллектуальную работу. Одним из таких инвесторов стало предприятие «Ангел Ист Рус». Это современнейший завод по производству дрожжей и других продуктов на их основе, - сказал врио губернатора.

Игорь Артамонов еще раз напомнил, что инвестиции уже составили шесть миллиардов рублей. В планах вложение еще более двух миллиардов. На заводе трудятся более 500 человек, и количество персонала только будет увеличиваться.

- Радует то, что люди будут получать достойную зарплату, около 50 тысяч рублей. Сегодня мы договариваемся с руководителями китайской компании о строительстве второй очереди. Большая часть продукции будет экспортироваться, что для нас тоже очень важно, ведь это наращивание экспортного, теперь уже российского потенциала в сельском хозяйстве, - подчеркнул Игорь Артамонов.

Напомним, на территории особой экономической зоны «Данков» 27 февраля состоялось долгожданное открытие предприятия китайской компании «Ангел Ист Ко», работающей в России под брендом «Ангел Ист Рус». На заводе будут производиться 15 тысяч тонн сухих дрожжей в год, столько же прессованных и еще 30 тысяч тонн органических удобрений. Ассортимент выпускаемой продукции со временем планируется расширить за счет спиртовых и кормовых дрожжей.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.