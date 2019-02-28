2019-02-28T14:53:00+03:00
Общество

НЛМК спас от вырубки 1500 деревьев

За последние пять предприятие на 57% снизило объемы образования отходов
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На Новолипецком металлургическом комбинате в 2018 году отсортировали и отправили на переработку для вторичного использования более 150 тонн бумаги и картона, а также более 50 тонн пластика.

«Каждая тонна собранной макулатуры спасает от вырубки 10 деревьев. Работники нашего предприятия ежедневно лично участвуют в раздельном сборе мусора, помогая снижать загрязнение окружающей среды и поддерживать природный баланс. Мы стремимся минимизировать накопление промышленных отходов и повысить их переработку, чтобы повторно использовать в производстве», — отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.

Раздельный сбор отходов на комбинате действует более 10 лет. Это позволяет эффективно использовать ресурсы, возвращать перерабатываемые отходы в производство и снижать затраты на покупку невосполнимого природного сырья.

Предприятие ведет системную работу по сокращению образования различных отходов и увеличению доли повторно используемых и перерабатываемых материалов. За последние пять НЛМК на 57% снизил объемы образования отходов. Теперь 91% всех отходов утилизируется на комбинате или с привлечением лицензированных организаций.

В прошлом году на НЛМК ввели в эксплуатацию установку по производству щепы, которая перерабатывает 100% всех отходов деревянной тары от транспортировки оборудования и продукции. После переработки древесины полученную щепу используют как сырье в процессе выплавки ферросилиция.

В 2018 году на комбинате провели рекультивацию бывшего участка размещения твердых бытовых отходов. Природный ландшафт восстановили на площади около 24 тыс. кв. м.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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