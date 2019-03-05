Фотоконкурс «Я не могу, у меня лапки»

Друзья, мы поздравляем вас с наступлением весны и объявляем ставший уже традиционным, конкурс мартовских котов и кошек.

Для участия нужно:

- Состоять в группе «Комсомольская правда – Липецк - KP.RU»

- Загрузить фото любимого мартовского зверя в открытый альбом нашей группы «ВК» https://vk.com/album-77058885_260985196

- Подписать, как зовут вашего питомца и сделать репост данной записи

ПРИЗЫ УЧАСТНИКАМ

Победителей определим по количеству лайков.

Приз за 1 МЕСТО – 2 билета в кино «Киномакс-Ривьера».

Приз за 2 МЕСТО – 2 билета в Липецкий драматический театр на Соколе.

Приз за 3 МЕСТО – 2 билета в Липецкий зоопарк.

Конкурс будет длиться почти весь месяц, с 1 по 27 марта, победителей объявим 28 марта. Подробно с правилами и условиями конкурса можно ознакомиться здесь.

Специальный праздник для котеек неофициально есть почти в каждой стране, например в США День кошек отмечается 21 октября, в Японии – 22 февраля, там даже устраивают фестиваль с участием четвероногих. А в Италии 17 ноября празднуют День черного кота.

А в России день кошек отмечают 1 марта. И здесь, по данным социологов, котиков любят больше, чем в любой другой стране мира. Еще в 2017 году социологическая компания Dalia Research определила, что доля владельцев котов среди граждан России самая большая в мире. Так у 59% россиян дома живет минимум 1 кот, у 18% – от 2 кошек до 10. Например, на Украине котов держат 49% жителей, в США – 43%, в Бельгии – 42%, в Аргентине 41% и 40 % населения живут с котами в Малайзии.

Кстати, кто с кем живет: человек с котом или кот с человеком – вопрос спорный. В любом случае у наших свободолюбивых, невероятно обаятельных, фотогеничных покорителей интернета и человеческих душ «профессиональный» праздник.

Поздравляем всех почитателей котиков и объявляем фотоконкурс. Загружайте забавные, смешные, умилительные фото своих четвероногих друзей и получайте призы от наших спонсоров:

Киномакс-Ривьера

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Липецкий драматический театра на Соколе

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Липецкий зоопарк.