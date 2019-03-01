Дает надежду в жизни и навыков подбор - «Сосновый бор»

- С приобретением инвалидности людям порой трудно выйти из дома, а замыкаясь в себе им и в социуме не очень уютно. Находясь в нашем Центре, человек с ограничением по здоровью чувствует себя более уверенно, раскрепощенно. Мы помогаем людям поверить в себя, свои силы, и у наших реабилитантов меняется отношение к себе и жизненным реалиям, словно открывается «второе дыхание». Они получают профессию, и жизнь начинает играть новыми красками, нередки случаи, когда образуются пары и семьи, - делится директор Центра реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор» Светлана Пополитова.

.

…Центр помог открыть мне новые творческие возможности и поверить в свои силы. Благодаря ему я ощутила в себе стимул к дальнейшей жизни и работе.

…За 3 месяца, проведённые в его гостеприимных стенах, мне удалось окрепнуть физически и обрести уверенность в собственных силах

…Самое лучшее учреждение, где я не только отучился, но и нашёл верных друзей …

…Очень хорошо, что у нас в Липецкой области есть такой центр, где люди работают не из-за денег, а по зову сердца!!!!!!

И это лишь малая часть искренних, идущих от сердца благодарных отзывов тех, кто прошел курс реабилитации в Центре.

Расположенный в хвойном массиве у Матырского водохранилища, Центр реабилитации – это, по сути, автономный городок со своей развитой инфраструктурой – ухоженный и комфортный для проживания. Сегодня здесь получают комплексную реабилитацию 44 инвалида в стационаре и 25 – в дневном отделении. Есть и геронтологическое отделение, где постоянно проживают, получая полный пакет социальных услуг, 50 человек.

Подбором кандидатов на реабилитацию занимается психолого-медико-педагогическая комиссия, тесно сотрудничающая с центрами соцзащиты Липецкой области, общественными организациями, органами МСЭ и учреждениями здравоохранения. Ежегодно в мае для всех желающих пройти реабилитацию проводятся экскурсии по Центру с целью знакомства с условиями проживания, профессиями и оказываемыми услугами. Для того чтобы попасть на такую экскурсию необходимо обратиться в Центр социальной защиты населения своего района или позвонить непосредственно в Центр +7(4742) 433-430. У людей с инвалидностью есть возможность в течении 10 месяцев получить профессию или пройти курс социально-бытовой адаптации. Срок социально-бытовой адаптации определяется индивидуально и определяется в зависимости от реабилитационного потенциала и желания самого человека. Опыт работы Центра показывает, что, приехав впервые на реабилитацию человек приобретает навыки самообслуживания и как следствие на следующий реабилитационный курс приезжает целенаправленно для получения профессии.

Центр предлагает платные услуги временного пребывания для всех желающих заняться своим здоровьем, а также эта услуга будет удобной в отпускной период, когда пожилых людей не хочется оставлять одних. Есть и временное пребывание-сопровождение – для родственников, инвалидов, которые самостоятельно себя не обслуживают и нуждаются в посторонней помощи, так же есть возможность воспользоваться платными услугами педагога-психолога и инструктора по труду.

С 2018 года работает программа «Социально-психологическое сопровождение подростков и взрослых с расстройствами аутистического спектра» дневного пребывания.

.

Все профессии важны

Важной частью комплексной реабилитации в Центре является профессиональное обучение. После прохождения курса выдается свидетельство установленного образца. В прошлом году в Центре получили профессии 35 человек. Сегодня здесь обучают по 8 специальностям: обувщик по ремонту обуви, портной, оператор ЭВМ, мастер маникюра, парикмахер, водитель категории «В», фотограф, изготовитель художественных изделий из лозы.

Для получивших профессию открывается возможность трудоустроиться на предприятии либо открыть собственное дело, а кто-то приобретает навыки, что называется, «для души».

…Совсем недавно 60-летний Родион Загитов не знал, как включается компьютер, а теперь уверенно набирает тексты и работает с таблицами.

- За 5 месяцев освоил несколько программ, выхожу в интернет. Я доволен и надеюсь что полученные навыки пригодятся в жизни, - замечает будущий оператор ЭВМ.

Артему 32 года, он инвалид-колясочник, с февраля занимается в группе обучения на водителя автомобиля с ручным управлением. Учиться, по его словам, несложно и интересно, с нетерпением ждет, когда сможет самостоятельно управлять личным авто.

В ходе краткой экскурсии по Центру заглянули в мастерскую, где готовят по специальности обувщика – там работа кипела.

- Сейчас практика, ребята обучаются разным видам ремонта – от восстановления шва до замены подошвы, - поясняет мастер обувного дела Евгений Титов. – Ученики толковые, профессия востребована и для большинства из них станет основным источником дохода.

В мастерской по лозоплетению глаза разбегаются от разнообразия художественных изделий из ивовых прутьев – корзинки, вазочки, столики, абажуры, «сердечки», этажерки…Основы мастерства постигаются за десятимесячный курс обучения (многое зависит от усердия и способностей), и для большинства юношей и девушек полученная профессия станет дополнительным приработком.

А об успехах ребят, получающих профессию, красноречиво говорит тот факт, что на национальном чемпионате «Абилимпикс» в минувшем году выпускники Центра завоевали престижное 2-е место по профессии «Обувщик по ремонту обуви» и 3-е по профессии «Изготовитель художественных изделий из лозы».

.

Лошадь – друг человека

Оздоровительная верховая езда на лошадях успешно практикуется в Центре уже 17-й год, вдохновителем этой идеи стала инструктор-методист ЛФК Наталья Гуляева. Сегодня в конюшне «Соснового бора» 10 породистых (с паспортами) лошадок, включая пони, с мелодичными именами – Занзара, Пасхальная, Заповедь…

- При верховой езде улучшается мелкая моторика, координация и точность движений, тренируется вестибулярный аппарат. Нельзя не отметить мощный психоэмоциональный подъем, сопровождающий каждое занятие - поясняет Наталья Гуляева.

В настоящее время оздоровительной верховой ездой занимается 25 реабилитантов, есть и платные услуги, и число желающих с каждым годом только растет. Но неблагоприятные погодные условия препятствуют проведению постоянных и качественных занятий, что значительно замедляет процесс восстановительного лечения инвалида. И сейчас уже назрела необходимость в крытом современном конно-спортивном комплексе. Расширился бы и спектр оказания услуг (причем круглогодично), появилась бы возможность проведения регулярной комплексной подготовки спортсменов-инвалидов для участия в соревнованиях более высокого уровня, проведения соревнований по адаптивному конному спорту по усложненной программе.

Занимающиеся адаптивным конным спортом показывают успехи и на всероссийском уровне – команда «Соснового бора» недавно отлично выступила в межрегиональных соревнованиях по адаптивному конному спорту, которые проходили в Москве и Московской области и заняли призовые места в своих категориях.

.

Интересно и не скучно

Все дни для каждого проживающего в «Сосновом бору» насыщены и индивидуально расписаны. Обязательны реабилитационные мероприятия, занятия с психологами, социальными педагогами и инструкторами по труду. Для всех в досуговое время найдутся занятия по душе – обширная кружковая, студийная, клубная работа позволяет заниматься любимым делом или приобрести новое хобби. Есть «мастерская чудес», где создаются настоящие произведения искусств, работает вокальная студия, студия керамики и мультипликационная студия «Пластилиновая ворона». Недавно появились 3 новых адаптивных игры – «Новус», «Жульбак», «Кульбутто» в которых увлеченно играют на одинаковых условиях как инвалиды, так и люди, не имеющие ограничений по здоровью.

Также разнообразно-насыщены дни и для постоянно проживающих здесь пожилых людей, которым созданы самые достойные условия. Мы навестили нашего давнего знакомого, участника Великой Отечественной войны Николая Петровича Новикова, ему недавно исполнилось 95(!) лет, и он живет в Центре уже 23 года. Ветеран на удивление бодр и крепок, не прочь, как шутливо заметил, снова жениться. По его словам, «здесь можно жить еще 100 лет, чистота, порядок и кормят отлично». А еще, добавлю от себя, здесь люди обретают надежду и новый смысл жизни.

.

Владимир КУЛИК. Фото автора и из архива Центра.

Реклама