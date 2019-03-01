На Масленицу в Липецке устроят гонки на тазах и сожгут 5-метровое чучело

В воскресенье, 10 марта, в Липецке широко отметят Масленицу. В парке Победы организуют более 20 площадок с интерактивными точками, призами и угощениями. На главную сцену выйдут Алеша Попович и Василиса Премудрая. А почетными гостями праздника станут артисты государственного театра танца «Казаки России». На территории ЦСО «Потешкино» устроят конкурсы для семей. Липчане на скорость испекут блины, померятся силами, заплетут разноцветные косы. В конце программы собравшиеся поучаствуют в запуске масленичного чучела.

Начало праздника в 11.00. В это время стартует семейная развлекательная программа «Как на масленой неделе..», а также концерт с участием липецких творческих коллективов. В 12.00 заработает силовой блок «Богатырский марафoн», русская народная программа «Играй, гармонь», а также игры для детей «Детские пoтешки». В 14.00 самые отважные липчане полезут на масленичный столб. В 15.00 – выступление «Казаков России». В 16.00 – сжигание чучела.

В Нижнем парке в 10.00 начнется детская игровая программа «Ай, да, Масленица!». В 11.00 стартуют «Молодецкие забавы», в которых смогут поучаствовать девушки. В это же время липчане полезут за подарками на столб. В 12.00 липчан приглашают на концертно-развлекательную программу «Ширoкая Масленица», в которой гостей праздника удивят приглашенные из Тамбова ходулисты. 5-меровое чучело сожгут в 16.00.

В парке НЛМК в 11.00 праздник откроет театрализованное представление «Забавные приключения» и детские конкурсы. Масленичный столб ждет смельчаков с 13.00. Чучело сожгут в 16.00, после чего грянет дискотека на открытом воздухе.

В детском парке «Сказка» в 11.00 начнется игровая программа «Масленичный перепoлох» для маленьких липчан.

В парке «Быханов сад» праздничная программа продлится с 10.00 до 16.00. В 11.00 – концерт. С 13.00 до 15.00 – бесплатный мастер-класс от шеф-повара по приготовлению изысканных блинов. Он пройдет на площадке у павильона. В 14.00 заработает масленичный столб. А в 15.00 под звуки скрипки и файер-шоу собравшиеся сожгут чучело зимы. Гости праздника смогут поучаствовать в конкурсе частушек и поедания блинов, в командной лыжне и гонках на тазах, в конкурсе «валенкоброс», забегах в мешках, перетягивании каната. А также походить на ходулях, одолеть противника подушкой, поводить хороводы и стать лучшими в танцевальном батле и флешмобе. На протяжении праздника будут работать аттракционы, прокат настольного тенниса, батуты, зимняя горка, сани-банан и два катка. При покупке трех билетов на аттракционы – четвертый в подарок!