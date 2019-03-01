Игорь Маковский: «Привлекая подрастающее поколение к решению актуальных проблем электроэнергетики, мы формируем тренд на привлечение в отрасль образованных, талантливых, инициативных молодых кадров»

В начале марта во всех регионах присутствия ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входят в ГК Россети) пройдет первый этап Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети». Энергокомпания проводит Олимпиаду во второй раз и стремится выявить одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению старшеклассников.

Участие в Олимпиаде - один из этапов отбора и подготовки профессиональных кадров для реализации стратегии цифровизации электросетевого комплекса до 2030 года, уникальная возможность испытать себя и познакомиться с актуальными проблемами и направлениями развития энергетики, решая необычные и интересные задачи.

На первом этапе, который состоится в первые весенние выходные, старшеклассники будут решать тестовые задания по физике, математике и информатике, направленные на проверку уровня знаний в рамках программ среднего общего образования по предметам.

В Липецке в интеллектуальном состязании примут участие более 150 человек со всех районов области. Олимпиада пройдет для школьников 9 и 10 классов в эти выходные на базе Липецкого государственного технического университета при поддержке филиала Липецкэнерго и Центра дополнительного образования.

Второй этап пройдет в заочной форме. Все допущенные участники, т.е. набравшие наибольшее число баллов по результатам первого этапа, получат кейсы с заданиями, направленными на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.

Победители и призеры первого этапа Олимпиады смогут принять участие в финальном этапе Олимпиады школьников «Надежда энергетики», организаторами которой являются Московский, Ивановский, Казанский энергетические и Сибирский федеральный университет.

После проведения второго этапа будут определены победители и призеры Олимпиады, которые смогут стать участниками Энергетической проектной смены ПАО «Россети» на площадке одного из всероссийских детских оздоровительных центров. Энергетическая проектная смена организуется для школьников, показавших лучшие результаты в рамках Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети» и Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее», а также получивших соответствующие сертификаты школьников - участников секции «Технологии энергии» финальных мероприятий Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».

Участники смены смогут пройти обучение по системной инженерии на основе agile-подхода, инвестиционному проектированию, получить необходимые знания по архитектуре, технологиям и экономике цифровых электрических сетей, повысить навыки технического проектирования, ознакомиться с работой электросетевого комплекса. По итогам проектной смены команды представляют действующие прототипы проектных решений – расчеты, модели, программные продукты.

Результаты работы над проектами-победителями представляются в рамках конкурсов инновационных проектов, в числе которых Всероссийский конкурс в области наукоемких инновационных проектов и разработок «Энергопрорыв», Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».

Всю информацию, касающуюся проведения Олимпиады, можно узнать на сайте: http://olimpiadarosseti.ru/.

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Для справки:

Компания «Россети» является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 млрд кВт·ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 35 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра»)- крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций которой (50,2%) владеет ПАО «Россети», осуществляющее управление МРСК/РСК корпоративными методами (через Советы директоров). Контролирующим акционером является государство, владеющее 88,04 % в УК ПАО «Российские сети». Трудовой коллектив ПАО «МРСК Центра» насчитывает более 30 тысяч человек. В целом доля ПАО «МРСК Центра» на рынке передачи электрической энергии регионов в зонах ответственности составляет около 86%; доля компании на рынке услуг по технологическому присоединению на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория площадью 457,7 тысяч квадратных километров) - порядка 88,6%. Основным акционером ПАО «МРСК Центра», кроме ПАО «Россети», является компания Genhold Limited. В свободном обращении находится порядка 34 % акций ПАО «МРСК Центра». Количество акционеров — более 18 тыс. Код акций на бирже: Московская Биржа — MRKC. Тиккеры: Bloomberg — MRKC RМ, Reuters — MRKC.MM. Производственный потенциал ПАО «МРСК Центра» составляет 2,4 тыс. подстанций напряжением 35-110 кВ общей мощностью 34,4 тыс. МВА и 100,7 тыс. подстанций напряжением 6—10 кВ общей мощностью около 20 тыс. МВА. Общая протяженность линий электропередачи 0,4- 110 кВ – 397,3 тысяч километров. Основными стратегическими приоритетами ПАО «МРСК Центра» являются: обеспечение надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей; повышение уровня качества и надежности оказываемых услуг; повышение эффективности инвестиций; энергосбережение и снижение потерь; повышение эффективности операционных затрат; улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами. Одним из основных видов деятельности компании является технологическое присоединение новых потребителей. Получить услуги по технологическому присоединению можно на официальном сайте «Портал электросетевых услуг ПАО «Россети»», где работает электронный сервис, который позволяет потребителям получить услуги по технологическому присоединению через интернет. На сайте доступен расчет стоимости услуг, потребители могут посмотреть состояние поданных заявок, подать показания приборов учета, узнать график плановых ограничений электроэнергии и информацию об аварийных отключениях, подать запрос на получение информации о состоянии электроустановок. Портал разработан в соответствии с Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. N 186.