Липецкий предприниматель отмечен наградой национальной премии «Немалый бизнес»

Компания 3D ConcepT - социальное предприятие, работающее в сфере оказания общественно полезных услуг. Молодые предприниматели пришли со своей уникальной разработкой на помощь младенцам со страшным заболеванием – врождённым пороком развития черепных костей – краниосиностозом. Благодаря индивидуальным краниальным ортезам, изготовленным на самом современном цифровом оборудовании, удалось помочь больным малышам. А учредитель компании Евгений Литаврин вошёл в двадцатку лучших в номинации «Добрый бизнес» конкурса «Немалый бизнес» и награждён дипломом финалиста.

Шлем для детской головы выглядит как игрушка. В нём используется очень лёгкий и экологически чистый PLA-пластик. Но сколько это простое на первый взгляд изделие весом всего в 120 граммов уже помогло вылечить ребят! Всего в России врождённые дефекты черепа диагностируют ежегодно у полутора тысяч детей, и эта цифра постоянно растёт. Как им помочь? Похожие ортезы делают на Западе, но их цена заоблачная. В Москве тоже могут решить проблему, но стоимость курса лечения далеко не всем по карману. Вот специалисты 3D ConcepT и взяли на себя решение этой непростой социальной задачи на региональном уровне. Когда удастся помочь всем больным детям в Липецкой области, компания рассчитывает начать работу в других регионах. Кстати, пока в провинции такие проекты никто не реализовал. Так что поле для дальнейшей деятельности липчан – практически вся страна. Компания является резидентом проекта «Территория возможностей» инновационного центра «Сколково». И это, безусловно, поможет им выйти на федеральный уровень.

У молодых предпринимателей много других разработок в медицине, стоматологии и прочих сферах. Так, есть идея наладить производство ортезов для взрослых, которые могут заменить гипс при переломах. В планах совсем уже фантастический проект разработки и создания бионического протеза руки с использованием нейроинтерфейса, что позволит управлять им с помощью мысли или оставшихся групп мышц.

Врио главы региона Игорь Артамонов оказывет поддержку молодым инициативным липчанам, готовым предложить свои идеи и знания во благо области и ее жителей: «Вся деятельность областной власти направлена на решение проблем людей. И делать это мы будет на новом качественном уровне», - заявил Игорь Артамонов.

Фото: сайт конкурса.