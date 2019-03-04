2019-03-04T10:09:32+03:00
Общество

В Липецкой области делают ставку на технологии и рост экспортного потенциала

В регионе внедряют инновационные технологии в выращивании сельскохозяйственных культур
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За последние три года рост экспорта сельхозпродукции и продуктов ее переработки в Липецкой области увеличился в 4,6 раза. Врио главы администрации региона Игорь Артамонов планирует и дальше развивать это направление: «В 2024 году область планирует поставить на экспорт более 200 тыс. тонн подсолнечного, соевого, рапсового и льняного масла. Вторым по значению в структуре экспорта сельхозпродукции является зерно. По предварительным оценкам прошлого года объемы его поставки в страны ближнего и дальнего зарубежья составят 533,2 тыс. тонн на сумму почти 90 млн долларов».

Для того, чтобы и дальше сохранять высокую урожайность основных сельхозкультур, проводят обучающие семинары по внедрению инновационных технологий в выращивании бобовых, масличных и зерновых.

На базе селекционно-семеноводческой станции ООО «Джермен Сид Альянс Русс» (Германский Семенной Альянс) в с. Отскочное Хлевенского района состоялись обучающие семинары по технологиям выращивания ярового и озимого рапса, картофеля, зерновых и зернобобовых культур. Всего в них приняло участие 160 специалистов агрономических служб сельскохозяйственных предприятий, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей всех районов области.

Семинары были организованы совместно специалистами управления сельского хозяйства Липецкой области и Германского Семенного Альянса.

Перед собравшимися с докладами и презентациями выступили кандидаты наук Германского Семенного Альянса, а также представители различных компаний, ведущих свою деятельность в области сельского хозяйства.

«Проведение подобных мероприятий направлено на повышение агрономических знаний, от которых напрямую зависит получение высоких и стабильных урожаев, а также повышение качества продукции. Это, в свою очередь, будет способствовать наращиванию экспортного потенциала в сельском хозяйстве», - отметил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.

Развитие экспорта сельскохозяйственной продукции – одна из стратегических задач, которую поставил глава государства Владимир Путин.

Во исполнение майских указов Президента РФ в Липецкой области разработан региональный проект «Экспорт продукции АПК». Он предусматривает достижение объема экспорта агропромышленной продукции до 359 миллионов долларов США к концу 2024 года, в том числе за счет увеличения производства зерновых и масличных культур и наращивания объемов продукции с высокой добавленной стоимостью.

Фото: Владимир КУЛИК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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