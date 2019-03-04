В Липецке прошел региональный этап всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети»

Вторая Всероссийская олимпиада для учеников 9 и 10 классов, организатором которой выступил филиал Липецкэнерго, прошла на базе Липецкого государственного технического университета при поддержке Центра дополнительного образования и кафедры электрооборудования ЛГТУ.

Открывая интеллектуальное соревнование, заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала Липецкэнерго Сергей Ветров подчеркнул, что в связи с реализацией программы поцифровизации электросетевого комплекса, электроэнергетика нуждается в молодых активных кадрах, которые своими знаниями и инновационными идеями будут двигать отрасль вперёд.

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До 15 марта работы школьников будут проверять преподаватели ЛГТУ и Центра дополнительного образования. Победители и призеры первого этапа Олимпиады будут награждены6 апреля в филиале Липецкэнерго, где получат кейсы с заданиями второго этапа, направленного на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания при решении прикладных задач в области электроэнергетики.

Все финалисты олимпиады получат право участвовать в мероприятиях "Россетей": энергетической проектной смене, Всероссийском форуме научной молодежи "Шаг в будущее", финальных мероприятиях Всероссийского форума "ПроеКТОриЯ". Ученики, показавшие наилучшие результаты, войдут в кадровый резерв дочерних компаний «Россетей».

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