2019-03-04T13:55:12+03:00
Экономика

В Липецке прошел региональный этап всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети»

Более 140 старшеклассников из Липецка и 18 районов области продемонстрировали свои знания по математике, физике и информатике
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Вторая Всероссийская олимпиада для учеников 9 и 10 классов, организатором которой выступил филиал Липецкэнерго, прошла на базе Липецкого государственного технического университета при поддержке Центра дополнительного образования и кафедры электрооборудования ЛГТУ.

Открывая интеллектуальное соревнование, заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала Липецкэнерго Сергей Ветров подчеркнул, что в связи с реализацией программы поцифровизации электросетевого комплекса, электроэнергетика нуждается в молодых активных кадрах, которые своими знаниями и инновационными идеями будут двигать отрасль вперёд.

.

.

До 15 марта работы школьников будут проверять преподаватели ЛГТУ и Центра дополнительного образования. Победители и призеры первого этапа Олимпиады будут награждены6 апреля в филиале Липецкэнерго, где получат кейсы с заданиями второго этапа, направленного на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания при решении прикладных задач в области электроэнергетики.

Все финалисты олимпиады получат право участвовать в мероприятиях "Россетей": энергетической проектной смене, Всероссийском форуме научной молодежи "Шаг в будущее", финальных мероприятиях Всероссийского форума "ПроеКТОриЯ". Ученики, показавшие наилучшие результаты, войдут в кадровый резерв дочерних компаний «Россетей».

Реклама Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Руководитель Липецкой области и генеральный директор МРСК Центра подписали соглашение о развитии электросетевого комплекса региона
Документ предусматривает стратегическое взаимодействие энергетиков и власти в инновационных преобразованиях энергетики Липецкой области
Энергетики МРСК Центра мобилизованы в связи с сильными снегопадами
13 февраля в ряде субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов произошло ухудшение погодных условий: здесь фиксируются осадки (дождь, мокрый снег), налипание мокрого снега, гололед, ветер 15-20 м/с
МРСК Центра в 2018 году отремонтировала более 15 тысяч километров линий электропередачи и 4,5 тысячи трансформаторных подстанций
В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации ремонтной программы 2018 года. Ряд ключевых мероприятий документа компания выполнила с превышением плановых показателей
Игорь Маковский поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 10-летием Первосвятительского служения
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 10-летием Первосвятительского служения
Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья мобилизованы в связи с наступающими снегами и метелями
В ближайшие дни на территории ряда регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ожидается ухудшение погодных условий: сильный снег, метель, гололед, налипание мокрого снега, снежные заносы
Новости 24
Жадность довела автомобилиста до уголовной статьи о мошенничестве
В Липецке спилят более 1000 деревьев
В Липецке распустятся 1,5 миллиона цветов
В массовом ДТП под Липецком разбились около 10 машин
В Липецке после свадьбы отец жениха убил жену и тяжело ранил тещу
В Липецке задержали авиарейс в Москву
В Липецке иномарка влетела в "Ладу" и грузовик
"Иванушки International" поделились эмоциями от концерта в Липецке
Под Липецком вспыхнул жилой дом
В Липецке из "Тойоты" житель Волгограда украл 52000 рублей
В Липецке фирма обманула Фонд капремонта на 1 млн. рублей
В Липецке нашли недостатки на пяти участках дорог, отремонтированных по федеральной программе
Липчане не смогли выбрать гимн для своего города
На Октябрьском мосту Липецка «ВАЗ» въехал в столб и вылетел на рельсы
В Липецке водитель автобуса едва не спровоцировал лобовое столкновение
В Липецке бывшего полицейского оштрафовали на 900 000 за взятку в 30 000
В Липецке молодая мать-наркоманка жила кражами из магазинов
В субботу в Липецке небольшой снег и около 0
Липецкий предприниматель отмечен наградой национальной премии «Немалый бизнес»
Липчанка оставила машину на парковке у ТЦ и получила записку с угрозой
Под Липецком школьницы нашли забытую в банкомате карту и отоваривались три часа
Липецкому зоопарку отдали обезьян, которые едва не погибли у контрабандистов в Домодедово
Под Липецком 18-летний парень зарезал таксиста, чтобы не платить за проезд
В Липецке на Механизаторов столкнулись "десятка" и "Киа": есть пострадавшие
Под Липецком автоледи врезалась в ограждение и "собрала" две машины
Липчанам предлагают брать напрокат костыли и инвалидные коляски
Петровский рынок в Липецке "заминировали" в пятый раз
В Липецке 3-летнего ребенка несколько метров протащил автобус
В Липецке безработный мошенник обманул женщину на 50000 рублей