На Масленицу для липчан устроят "Битвы хоров", а для влюбленных - "Ворота счастья"

В это воскресенье, 10 марта, липчане отметят Масленицу. Зиму проводят веселыми конкурсами и яркими концертами. По традиции, смельчаки полезут на столб за подарками, а завершатся народные гуляния сожжением чучел. Развлекательные программы пройдут в парке Победы, Нижнем парке, парке НЛМК, детском парке "Сказка", а также в парке "Быханов сад". Подробную программу мероприятий можно посмотреть здесь.

Кроме того, развлекать липчан будут и в районах города. Возле ДК "Сокол" праздник стартует в 10.30. В это время состоится детская программа "В гостях у Масленицы". В 11.30 начнется театрализованная программа "Разгуляй", яркое концертное шоу "Битва хоров" и "Сокольские посиделки". Липчан пригласят поучаствовать в народных играх. В 12.30 - масленичный столб. А в 13.00 жители Сокола попрощаются с зимой и сожгут Чучело.

В районе ЛТЗ на площади Клименкова мероприятие начнется в 10.00. Перед гостями выступит народный духовой оркестр ГДК с программой "Прощай Зимушка-Зима!". В 11.00 - театрализованное представление "Масленица идет, мед и блины несет!". В 12.30 - сжигание чучела. Жители поселка Тракторостроителей смогут поучаствовать в конкурсе частушечников "Матанин двор". Для взрослых и детей организуют игровые программы. Также липчан ждет концерт художественной самодеятельности ГДК "Масленичный Микс". А в 14.00 разыграют масленичные призы.

На Сырском Руднике пройдут традиционные масленичные забавы - перетягивания каната, силовые состязания, русские народные игры, а также интеллектуальные, танцевальные и песенные конкурсы. Все это - на площади возле ДК "Рудничный". Праздник стартует в 11.00. В полдень начнет работать масленичный призовой столб. В 13.30 жители Рудника сожгут чучело Зимы. В это же время на сцене выступит трио "Веселуха". Напомним, что самым активным участникам праздника достанутся призы и подарки. Организаторы сделают для гостей "Блин желаний". На нем гости смогут написать свои мечты и пожелания близким. Изюменкой масленичного праздника на Руднике станут "Ворота счастья". Парам, которые поцелуются под ними, весь год будет сопутствовать удача и любовь

В районе "Матырский" народные гуляния "Заводи хоровод, Масленица у ворот!" начнутся в 10.00. В это же время стартует праздник для жителей "Дачного". В районе "10 Шахта" проводы зимы начнутся в 11.00.