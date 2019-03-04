Положение о фотоконкурсе «Я не могу, у меня лапки»

1. Конкурс "Я не могу, у меня лапки"— соревнование между физическими лицами, которые являются участниками группы ВК Комсомольская правда - Липецк - KP.RU. Конкурс проводится на странице: https://vk.com/kplipetsk в сроки, указанные в п.2 настоящих Правил (далее — Конкурс). Конкурс не является лотереей или азартной игрой.

2. Фотоконкурс "Я не могу, у меня лапки" проводится в срок с 1 марта по 27 марта 2019 года. Подсчет голосов пройдет в 17.00 часов 27 марта 2019 года. Результаты конкурса будут объявлены 28 марта 2019 года.

3.Количество фото – 1 фото от 1 пользователя.

4.Задание Конкурса. Загрузить фото своих четвероногих друзей, подписать, как зовут вашего питомца и сделать репост.

5. Определение победителя: в сроки, указанные в п. 2. Правил, организатор определяет победителя и 2-х призеров с учетом соблюдения требований, указанных в п. 4 настоящих правил. Победителем и призерами признаются физические лица, получившие наибольшее число голосов («лайков») под фотографией.

Итоги Конкурса и имена победителя и призеров публикуются в группе ВК Комсомольская правда - Липецк - KP.RU и на сайте lipetsk.kp.ru в сроки, указанные в п. 2. настоящих правил. Организатор уведомляет участников конкурса о присуждении им приза путем публикации соответствующего информационного сообщения на Странице.

6. Призовой фонд Конкурса (далее — Приз):

1 место – 2 билета в кино «Киномакс-Ривьера».

2 место – 2 билета на спектакль Липецкого драматического театра на Соколе.

3 место – 2 билета в Липецкий зоопарк.

7. Вручение Приза осуществляется организатором конкурса «КП» - Липецк » по адресу: г.Липецк, ул. Советская, 64, 7 этаж, офис 708. Получить приз можно в период с 28 по 29 марта 2019 г.

В случае отказа Победителя Конкурса от получения Приза, Победитель Конкурса теряет право требования Приза от Организатора Конкурса.

8. Иные положения:

8.1. Сотрудники Организатора, а также члены их семей к участию в Конкурсе не допускаются.

8.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. Участник Конкурса вправе отказаться от получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению.

8.3. Факт участия в Конкурсе означает, что Участники Конкурса дают согласие на обработку их персональных данных Организатором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, исключительно с целью отправки им Призов

8.4. Все персональные данные, в том числе ФИО, возраст, или адрес электронной почты Участника Конкурса, будут использоваться исключительно в рамках настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.