Игорь Артамонов – один из самых образованных губернаторов

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов вошел в десятку самых образованных глав российских регионов согласно рейтингу центра социальных исследований "Черный куб". Исследование определяет уровень и качество образования губернаторов. Игорь Артамонов занимает 6-ю строчку.

Игорь Артамонов в 1990 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова. Проходил обучение в Высшей школе экономики по программе "МВА-Финансы" и Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Он набрал 19 баллов в рейтинге.

В рейтинге учитывали наличие среднего специального и высшего образования, количество высших образований, наличие красного диплома и ученой степени, а также рейтинг вуза.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации.