Юные таланты из Липецкой области получат шанс выступить на одной сцене со звездными кумирами детей

В Липецке стартовал конкурс по вокальному и танцевальному направлениям в рамках всероссийского благотворительного творческого проекта «Поколение М» среди юных талантов области.

Главный приз для победителей — возможность выступить на большом благотворительном концерте «SUPER Дети Поколения М» в Липецке на одной сцене с участниками шоу «Голос. Дети» Дарьей Волосевич, Вадимом Якушевым, Акмалем Ходжаниязовым и другими кумирами детей и подростков. Концерт пройдет 24 марта в Липецком областном центре культуры и народного творчества при поддержке Управления культуры и туризма Липецкой области.

Принять участие в вокальном конкурсе «SUPER-HIT» и танцевальном «DANCE» могут дети в возрасте от 11 до 18 лет, проживающие в Липецкой области. Чтобы стать участником – необходимо добавить видеозапись со своим выступлением на страницу конкурсов на сайте проекта. Конкурс продлится до 19 марта. Победителей определит творческое жюри в составе представителей продюсерского центра «Эколь» и компании МТС.