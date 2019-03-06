НЛМК поздравил липчанок с 8 Марта

«Если я женщина, это не даёт ему права “кидать” меня!»: в Приморье парня заставили умыться зелёнкой после поездки на такси

Девушка-автомобилист призналась, что «зелёный Шрек», стоящий на коленях, - это её рук дело [видео; обновляется]