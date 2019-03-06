2019-03-06T12:38:08+03:00
Общество

НЛМК поздравил липчанок с 8 Марта

НЛМК организовал праздничный концерт для липчанок, посвященный Международному женскому дню
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Концертная программа в театре драмы имени Льва Толстого включала выступление заслуженного деятеля искусств России Игоря Корнелюка и липецких творческих коллективов.

Перед концертом руководители НЛМК поздравили лучших работниц комбината, общественниц и представительниц городских организаций.

Для женщин-ветеранов предприятие организовало праздничный прием в комплексе «На Дворянской». Женщин-металлургов поздравили почетный гражданин Липецка Валерий Синюц, Герой труда России Юрий Савин и председатель Совета ветеранов комбината Борис Косолапов. Для гостей мероприятия прозвучали песни в исполнении оркестра «Забытые мелодии».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: архив «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Липецке предложили прививать работников общепита против гепатита А
В Липецке женщина на «Рено» сбила 10-летнюю девочку
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк и Воронежский государственный университет подписали дорожную карту сотрудничества
Спасатели предупреждают липчан о сильном юго-западном ветре
Липчанин получил 7 лет за смертельную драку с соседом
На Кубок по волейболу на снегу в Липецк съедутся 20 команд со всей России
На левом берегу Липецка отключат воду, а в районе 10 Шахты – свет
В Липецке попрошайки шантажируют автомобилистов, угрожая проколоть шины
Игорь Артамонов: «Люди должны видеть работу власти уже сейчас»
Липчанин получил 5.5 лет за серию ограблений киосков «Русского аппетита»
В среду в Липецке до +4, дождь, снег и сильные порывы ветра
Под Липецком человека с огнестрельным ранением пытались заставить забрать заявление
В Липецке более 4000 человек заболели ОРВИ за неделю
Две цыганки из Липецка обокрали мордовских пенсионерок во время сеанса массажа
Под Липецком в массовом ДТП с 10 машинами пострадал ребенок
Под Липецком разыскивают 18-летнего парня
Липчанке грозит 2 года за обман при получении кредита
В Липецке пропал парень с посттравматическим расстройством
Момент лобового ДТП под Липецком попал на видео
В Липецке посуточная аренда квартиры в 2,9 раза выгоднее долгосрочной
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк принял активное участие в проведении Всероссийского образовательного мероприятия «Урок цифры»