НЛМК поздравил липчанок с 8 Марта
Концертная программа в театре драмы имени Льва Толстого включала выступление заслуженного деятеля искусств России Игоря Корнелюка и липецких творческих коллективов.
Перед концертом руководители НЛМК поздравили лучших работниц комбината, общественниц и представительниц городских организаций.
Для женщин-ветеранов предприятие организовало праздничный прием в комплексе «На Дворянской». Женщин-металлургов поздравили почетный гражданин Липецка Валерий Синюц, Герой труда России Юрий Савин и председатель Совета ветеранов комбината Борис Косолапов. Для гостей мероприятия прозвучали песни в исполнении оркестра «Забытые мелодии».
Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: архив «КП».
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