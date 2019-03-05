2019-03-05T10:22:17+03:00
Общество

Игорь Артамонов: "Мы сделаем все для решения проблем дольщиков"

Врио Липецкой области будет лично контролировать сроки строительства
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Варианты и сроки решения проблем дольщиков обсудили в администрации Липецкой области. Врио главы региона Игорь Артамонов встретился с представителями семи инициативных групп дольщиков. Всего в регионе 20 проблемных объектов. По десяти домам уже есть решения. Елецкий II-9, Елецкий II-2, Европейский 22/3, Европейский 10, дома по улицам Неделина и Неделина - Фрунзе, Агрономическая планируют сдать в эксплуатацию в 2019 - начале 2020 годов.

Завершить строительство домов III-1 в микрорайоне Елецкий и 8,9 в микрорайоне Европейский планируют в 2020/2021 годах.

По пяти объектам, среди которых и самый проблемный дом - долгострой по улице 50 лет НЛМК, власти ищут пути и варианты решения. Рассматривается и создание жилищных кооперативов, и передача земли другому застройщику. Предложений ждут и от самих жителей.

«Мы готовы обсуждать любые предложения, чтобы решить проблемы обманутых дольщиков», - отметил Игорь Артамонов.

Еще по пяти объектам, которые пока не признаны проблемными (дома на бульваре Шубина и в 31-м микрорайоне, три дома в микрорайоне Елецкий), также будут приняты решения в марте - апреле 2019 года. Стройки затянулись, задача власти - не допустить появления дополнительных обманутых дольщиков.

Игорь Артамонов заверил жителей, что будет лично контролировать процесс завершения строительства по каждому объекту. «Дорожные карты у нас есть, каждую неделю будем собирать комиссию, встречаться с дольщиками и обсуждать все возникающие вопросы. Раз в две недели будем совершать объезд домов, смотреть как идет стройка. Нам надо ускориться с решением проблем дольщиков», - заявил Игорь Артамонов.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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