Специалисты рассчитали, во сколько липчанам обойдется «блинный набор»

В прошедший понедельник, 4 марта, специалисты ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» выяснили, во сколько липчанам обойдутся в этом году блины. Они сравнили цены на продукты, входящие в минимальный условный «блинный набор».

Так, самую бюджетную пачку пшеничной муки – 2 кг, липчане могут купить за 38,49 рублей. Самая дорогая стоит 63, 50 рублей. Десяток куриных яиц в липецких магазинах можно найти за 52,99 рублей. Самая высокая цена на них – 66 рублей. 1 кг сахара – от 38 до 44,44 рублей. Цены на 1 л подсолнечного масла колеблются от 53,11 до 68,89 рублей.

Итог, стоимость минимального «блинного набора» составит от 183,98 рублей до 229,81 рублей. Разница между минимумом и максимумом – 45 рублей или 25%.

Напомним, что в этом году Масленица пройдет 10 марта. В парках города организуют многочисленные развлекательные программы: конкурсы, концерты, смельчаки полезут на столб, а завершатся гуляния сожжением чучел зимы. Также липчан будут развлекать в микрорайонах города. А 9 марта в парке «Аргамач» Елецкого района сожгут Белого Ходока – предводителя армии ледяных зомби из сериала «Игра престолов».